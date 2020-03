Il Segreto anticipazioni puntate italiane: cosa accade a marzo 2020

Il Segreto anticipazioni marzo 2020: Fernando pronto a vendicarsi contro tutti gli abitanti di Puente Viejo, Esperanza e Beltran in pericolo

Puente Viejo viene distrutta da Fernando, nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda a marzo 2020. Le anticipazioni italiane, però, annunciano che non è l’inondazione a colpire il piccolo paesino spagnolo. Il Mesia mette, infatti, in atto la sua vendetta, poco prima di morire. Sicuramente il protagonista del finale di questa stagione è proprio Fernando! Vi anticipiamo, intanto, che Garcia Morales sceglie di allearsi con Severo, Carmelo, Donna Francisca e Raimundo. Il sottosegretario scopre la verità sulle ultime tragedia avvenute a Puente Viejo, comprendendo finalmente che la persona da eliminare è proprio il Mesia. Questo, però, non basta per fermare la furia di Fernando, che dopo aver rapito Maria, porta via con sé Esperanza e Beltran. Vi anticipiamo che a mettere in salvo i due bambini è proprio Garcia Morales, il quale diventa un vero e proprio eroe.

Anticipazioni italiane Il Segreto marzo 2020: due omicidi, Garcia Morales diventa un eroe

Come vi abbiamo già anticipato, Garcia Morales perde la vita per mettere in salvo Esperanza e Beltran. L’ira di Fernando non si ferma qui! Il Mesia uccide anche Paco, il padre di Marcela, e il povero Meliton. Due gravi perdite a Puente Viejo, che poi viene in parte distrutta. Ma come avviene questa tragica distruzione? Desideroso di vendetta, Fernando prepara delle torce accese per dare fuoco alle case del piccolo paesino. Tra i suoi obbiettivi c’è ovviamente la Villa di Donna Francisca, la quale rischia addirittura di morire. Assisteremo, a questo punto, a un faccia a faccia tra Maria e Fernando. La Castaneda non perde tempo e uccide finalmente colui che le ha causato fin troppe sofferenze. Ma, nel frattempo, diverse abitazioni subiscono comunque gravi danni.

Il Segreto nuova e ultima stagione: un nuovo salto temporale a Puente Viejo

Dopo la distruzione di Puente Viejo, durante la quale Fernando muore, assisteremo a un salto temporale, che dà il via alla nuova stagione de Il Segreto. Prima di ciò, vedremo Donna Francisca e Raimundo lasciare il paesino per iniziare una nuova vita a Madrid. Nel frattempo, anche Maria lascia Puente Viejo per ritrovarsi con Gonzalo a Cuba. La nuova stagione, l’ultima della soap, propone nuove e interessanti storie, con l’arrivo di altri personaggi.