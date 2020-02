Il Segreto, Puente Viejo viene davvero sommersa? Il gesto eroico

Anticipazioni Il Segreto, Puente Viejo viene davvero sommerso dalle acque? Ecco cosa accade

Puente Viejo viene davvero sommersa dalle acque nelle prossime puntate de Il Segreto? Ebbene le anticipazioni annunciano un gesto eroico di Garcia Morales, colui che si è alleato con Fernando per distruggere il paesino. Tutti gli abitanti sono molto preoccupati per il loro futuro. Quanto sta attualmente accadendo ha creato anche una nuova alleanza, ovvero quella tra Donna Francisca, Severo e Carmelo. I due amici hanno sempre lottato contro la Montenegro e viceversa, ma questa volta sono costretti a unire le loro forze. A dare una svolta a questa situazione ci pensa Raimundo, il quale confessa a Garcia Morales le reali intenzioni del Mesia. A questo punto, il sottosegretario rivela il motivo per cui vuole vendicarsi contro gli abitanti di Puente Viejo: Maria Elena, neo moglie di Fernando, era sua nipote. Convinto che i responsabili della sua morte siano proprio i cittadini del paese spagnolo, Garcia Morales si è alleato con Fernando. Ora la situazione cambia, in quanto il sottosegretario comprende che dietro tutte le tragedie avvenute ultimamente a Puente Viejo c’è proprio il Mesia.

Il Segreto spoiler, Fernando rapisce Esperanza e Beltran: il gesto eroico di Garcia Morales

Rimasto ormai solo e abbandonato anche da Maria, Fernando commette degli atroci omicidi. Vedremo il Mesia uccidere Dori, ma anche il povero Meliton e il coraggioso Paco Del Molino. Dopo aver commesso questi delitti, il figlio di Olmo decide di continuare con la sua vendetta, rapendo Esperanza e Beltran. Ovviamente Maria si ritrova ad affrontare nuovamente dei momenti molto difficili. Ad aiutarla ci pensano, naturalmente, i suoi cari e Garcia Morales! Il sottosegretario fa un gesto davvero eroico e riesce a salvare i due bambini. Purtroppo, a causa di alcune ferite, le sue condizioni di salute appaiono immediatamente disperate.

Trame Il Segreto: Garcia Morales decide di salvare Puente Viejo

A causa delle ferite riportate, Garcia Morales muore. Prima, però, il sottosegretario intende farsi perdonare dagli abitanti del posto e decide di contrastare il piano di Fernando. L’uomo, poco prima di morire, impedisce che Puente Viejo venga distrutta, organizzando con un suo collaboratore tutta la documentazione necessaria. Ma vi anticipiamo che questo atto eroico non ferma Fernando!