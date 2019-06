Il Segreto anticipazioni: Maria in cura, Francisca non può più incontrarla

Anticipazioni Il Segreto della Spagna: Maria in cura per ritornare a camminare

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Maria Castaneda dovrà sottoporsi a cure e a esercizi di fisioterapia davvero massacranti. Ma non vorrà mai gettare la spugna, anche perché i miglioramenti non tarderanno ad arrivare. Maria è paraplegica, è costretta a restare sulla sedia a rotelle. Sarà sempre in quello stato? Incontrerà sulla sua strada l’infermiera Dori Vilches, che si impegnerà duramente per permetterle di camminare; sì, sarà davvero spietata e Francisca Montenegro non vorrà assolutamente che la figlioccia venga sottoposta a certi trattamenti. Maria, però, terrà duro: vuole ritornare a camminare per poter correre e giocare coi suoi figli, anche al costo di soffrire come mai in vita sua.

Il Segreto anticipazioni future, la crudeltà dell’infermiera di Maria

L’infermiera capirà che la Montenegro potrebbe rendere vani i suoi trattamenti, per questa ragione le impedirà di avvicinarsi a Maria; solo Fernando Mesia potrà farle visita di tanto in tanto. Quando Fernando si presenterà durante la terapia, l’infermiera diventerà magicamente più docile. Vuole veramente aiutare Maria o è stata ingaggiata da qualcuno per renderle un inferno la vita? Stando alle anticipazioni de Il Segreto, la ragazza noterà dei miglioramenti, ma sarà sul punto di gettare la spugna quando Dori butterà sul pavimento le foto dei suoi bambini!

Ultimi spoiler de Il Segreto: nuovi morti a Puente Viejo?

Cos’altro succederà nelle puntate de Il Segreto della Spagna? Sappiamo per certo che Maria rivedrà Roberto (scatenando una reazione di gelosia in Fernando Mesia) e che Mauricio rischierà di morire: verrà colpito da un proiettile che era invece destinato a Francisca Montenegro… La nobildonna è nel mirino di alcuni cittadini di Puente Viejo. Avrà di nuovo salva la pelle o questa volta per lei sarà la fine?