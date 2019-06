Anticipazione Il Segreto, Maria rivede Roberto: Fernando sconvolto

Il Segreto anticipazioni, Roberto arriva a Puente Viejo: Maria lo accoglie a braccia aperte

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo di Roberto Sanchez a Puente Viejo. La new entry, però, non riceve l’approvazione da parte di Fernando e Donna Francisca. In particolare, il Mesia mostra subito una certa gelosia nei confronti dell’uomo. Il motivo? Ebbene Roberto non è altro che una cara conoscenza di Maria, la quale lo accoglie a braccia aperte alla Casona. Si tratta di una persona molto importante per la Castaneda, visto che ha potuto contare sul suo appoggio a Cuba. La figlia di Emilia racconta di avere instaurato un fortissimo legame con Roberto durante la sua crisi con Gonzalo. Scendendo nel dettaglio, quando quest’ultimo si è allontanato da Maria e dai loro due bambini, a prendersi cura di loro ci ha pensato proprio Sanchez. Una grande amicizia, dunque, quella che c’è tra la Castaneda e Roberto. Eppure il giovane cubano dimostra subito di provare un sentimento che va oltre un semplice rapporto di amicizia. Proprio per tale motivo, Fernando non prende bene il suo arrivo alla Casona.

Anticipazioni Il Segreto: Roberto e Maria molto vicini, Fernando geloso

A Puente Viejo arriva Roberto, il giovane cubano che è riuscito a conquistare la fiducia della bella Maria. La Castaneda è molto felice di rivedere, dopo tanto tempo, Sanchez. Infatti, la figlia di Emilia dimostra subito un grande affetto nei confronti della new entry. Roberto sembra pronto a tutto pur di avere il cuore di Maria e, ovviamente, questo non viene accettato da Fernando. Sappiamo bene che il Mesia, dopo aver visto l’uscita di scena di Gonzalo, prova in tutti i modi a svolgere un ruolo importante nella vita di Maria. Ma l’arrivo di Roberto complica decisamente i suoi piani. La Castaneda appare davvero legata al Sanchez, che sembra innamorato di lei. Fernando non riesce, pertanto, a nascondere la sua gelosia, di fronte alla complicità che c’è tra Maria e Roberto.

Il Segreto, Fernando e Donna Francisca contro Roberto

Nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5, l’entrata in scena di Roberto sconvolge non poco Fernando. Ma bisogna anche stare molto attenti a Donna Francisca! La dark lady di Puente Viejo, infatti, non ha alcuna intenzione di vedere la sua figlioccia a fianco al giovane cubano. Dunque, non mancano di certo i colpi di scena!