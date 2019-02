Anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria insieme a Roberto dopo Gonzalo

Il Segreto anticipazioni spagnole, a Puente Viejo arriva Roberto: il cubano è innamorato di Maria

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un nuovo amore per Maria Castaneda. La dolce figlia di Emilia e Alfonso è costretta a dire addio a Gonzalo, il quale preferisce ricominciare una nuova vita lontano dalla sua famiglia. Intanto, Maria si avvicina inevitabilmente a un altro uomo, che non è Fernando. A Puente Viejo arriva Roberto, che si presenta come un amico cubano della Castaneda. Quest’ultima lo accoglie a braccia aperte, mentre Donna Francisca e il Mesia iniziano a indagare. I due, infatti, si alleano per trovare notizie su Roberto, il quale sembra molto preso da Maria. Nel corso delle ultime puntate andate in onda in Spagna, il cubano dichiara il suo amore alla Castaneda, a cui chiede di diventare sua moglie. L’uomo si accorge che la sua cara amica ha bisogno di avere una persona accanto a sé e così prende la palla al balzo per conquistare il suo cuore.

Puntate spagnole Il Segreto: Maria e Roberto sempre più vicini, Fernando non lo accetta

Sembra che a Puente Viejo stia per nascere una nuova coppia, composta da Maria e Roberto. I due fanno subito notare di avere molta complicità e affinità. La donna racconta al cubano quanto accaduto con Gonzalo e lui le promette che le starà vicino in questo momento così difficile. Dopo essersi ricongiunta ai suoi due bambini, Maria intanto si avvicina anche a Fernando. Inaspettatamente il Mesia compie un gesto importante per la Castaneda, quando mette in salvo i suoi bambini. Da quel momento, Maria sembra cambiare atteggiamento nei suoi confronti. Fernando inizia a pensare che tra loro potrebbe finalmente nascere una vera storia d’amore, ma quando arriva Roberto la situazione cambia.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca e Fernando uniti contro Roberto

Fernando nota la vicinanza tra Maria e Roberto e non prende affatto bene quanto sta accadendo. Il Mesia inizia a indagare sul cubano e, intanto, Donna Francisca gli chiede di eliminarlo il prima possibile. Alla Montenegro non piace per nulla il nuovo arrivato e vuole, pertanto, comprendere quali siano realmente le sue intenzioni. Roberto è innamorato di Maria e intende convolare a nozze con lei.