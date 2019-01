Anticipazioni spagnole Il Segreto: Gonzalo va via e lascia Maria

Il Segreto anticipazioni spagnole: Gonzalo lascia Maria a Puente Viejo e va via per sempre

A breve, Maria e Gonzalo tornano ad essere i protagonisti indiscussi delle nuove puntate de Il Segreto. Dopo l’addio, o forse arrivederci, di Emilia e Alfonso, la dolce Castaneda e suo marito fanno ritorno a Puente Viejo. I telespettatori della telenovela spagnola fanno però i conti con due persone completamente diverse da quelle che avevano salutato anni prima. Sono cambiati e in più tornano in paese senza loro figlia Esperenza e loro nipote Beltran. Con il passare del tempo scopriamo che a Cuba è accaduto davvero di tutto e che i due bambini sono addirittura dati per morti. In ogni caso, anche grazie a Fernando Mesia, si scopre che i bimbi sono sani e salvi e tornano finalmente tra le braccia dei loro cari.

Anticipazioni Il Segreto puntate spagnole: Gonzalo dice addio a Puente Viejo e Maria

Tra Gonzalo e Maria le cose non vanno affatto bene. I due coniugi stanno vivendo un momento di grande crisi matrimoniale e tutto a causa dei continui tradimenti da parte di lui. Fernando coglie l’occasione per far sì che la Castaneda si riavvicini a lui e a quanto pare riesce a portare a termine il suo intento. Intanto, il figlio di Pepa prende una inaspettata decisione. L’uomo accetta del denaro dal cattivo Mesia e lascia Puente Viejo per rifarsi una vita lontano da Maria e da sua figlia Esperenza.

Anticipazione Il Segreto: Gonzalo lascia per sempre la soap opera

Ovviamente i telespettatori de Il Segreto sperano che Gonzalo non sia andato via per sempre sul serio, eppure tutto sembra confermare tale anticipazione. L’attore Jordi Coll ha infatti detto addio alla telenovela che lo ha reso famosissimo anche in Italia. Nonostante ciò, sappiamo anche che l figlio di Pepa ha promesso a Fernando che sarebbe tornato per vendicarsi nel caso in cui avrebbe fatto del male alla sua famiglia.