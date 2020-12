Il Segreto anticipazioni italiane dicembre 2020: cosa accade a Puente Viejo

Cosa accade nelle puntate de Il Segreto in onda questo dicembre 2020? Le anticipazioni rivelano che il pubblico italiano assisterà, nelle prossime settimane, a un matrimonio e un attentato. Non solo, sono davvero tanti i colpi di scena. Sicuramente ad attirare l’attenzione dei telespettatori sarà Rosa, la quale sposa finalmente Adolfo. Ebbene sì, la giovane Solozabal riesce a convolare a nozze con il De Los Visos, mentre sua sorella Marta è diventata ormai la moglie di Ramon. Questo, però, non basta a placare il nervosismo di Rosa, che continua ad avere non pochi sospetti. Intanto, la Casona accoglie Dona Begona, la madre delle tre sorelle Solozabal. La donna fa il suo ritorno, dichiarando di essere finalmente guarita dalla sua malattia mentale, dopo aver trascorso anni in clinica. Ma Don Ignacio e Manuela nutrono qualche dubbio.

Marta, Rosa e Carolina improvvisamente scompaiono dalla tenuta e Ignacio teme il peggio. Manuela gli fa poi sapere che le tre ragazze si trovano insieme alla madre per le vie di Puente Viejo a fare una passeggiata. Ma mentre il Solozabal inizia a fidarsi della moglie, la povera Manuela deve affrontare non pochi problemi. Infatti, Dona Begona arriva a minacciarla molto spesso, in quanto convinta che sia segretamente innamorata di suo marito. Pertanto, i telespettatori assisteranno a non pochi colpi di scena nella Casona, che un tempo apparteneva a Donna Francisca. Nel frattempo, Marta inizia ad accusare dei malori. In particolare, dichiara di avere un po’ di nausea! A breve il pubblico scoprirà che la Solozabal è incinta!

Le condizioni di salute di Raimundo continuano a essere gravi. Nel corso delle prossime settimane, infatti, l’Ulloa non ha alcun tipo di reazione e i medici assicurano a Donna Francisca che solo un miracolo potrebbe salvarlo dallo stato vegetativo. Improvvisamente fa il suo ritorno a sorpresa a Puente Viejo un volto molto amato dal pubblico: Emilia. La moglie di Alfonso torna nel paesino spagnolo per prendersi cura del padre e sin da subito Marcela nota la sua tristezza. La Marchesa viene a conoscenza dell’arrivo della donna e decide di presentarsi. Approfittando dei momenti di assenza della Montenegro, inizia a manipolare Emilia. Isabel cerca di mettere in cattiva luce Francisca di fronte alla Ulloa. Il piano della madre di Tomas raggiunge i suoi obbiettivi!

Le anticipazioni rivelano che l’amicizia tra Alicia e Tomas subisce duri colpi. La Marchesa cerca di distruggere la loro amicizia e riesce nel suo intento. Ma quando la Urrutia prende parte a una manifestazione a La Puebla, avviene una tragedia. Alcuni uomini provocano un attentato che causa la morte di un alleato di Alicia. Nessuno ha notizie della ragazza e Tomas mostra tutta la sua preoccupazione. Fortunatamente la Urrutia riesce a sopravvivere. Intanto, Maria Bouzas, la madre di Pablo, scompare nel nulla!