Anticipazione Il Segreto, Emilia torna e Marcela scopre il piano di Isabel

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano il ritorno di Emilia Ulloa! Ebbene sì, la figlia di Raimundo decide di tornare a Puente Viejo, paese in cui è cresciuta. Qui ha vissuto tantissimi momenti di felicità, ma ha dovuto anche affrontare moltissime difficoltà. Dopo aver superato l’ennesimo momento drammatico, decise di lasciare il paesino spagnolo insieme ad Alfonso. Ora, messa al corrente da Matias sulle attuali condizioni di salute di Raimundo, Emilia si ritrova nuovamente a Puente Viejo. Intanto, Donna Francisca si sta prendendo cura del povero Ulloa, che è riuscito a sfuggire alla morte ma non alle gravi conseguenze del rapimento. Infatti, l’ex locandiere fa il suo ritorno in paese in stato vegetativo. La Montenegro, con l’aiuto di Matias, cerca di trovare qualsiasi cura che possa riportare il suo amato come un tempo. I medici, però, assicurano a Francisca che solo un miracolo potrebbe salvare Raimundo dalla sua situazione.

Di fronte a queste notizie, la Montenegro prende una decisione: si allontana dalla Marchesa Isabel e va a vivere in una piccola abitazione, sempre a Puente Viejo. Questa scelta fa infuriare non poco la madre di Tomas e Adolfo, che ormai sembra essere un passo indietro alla dark lady. Francisca compie questo passo dopo aver capito che, in realtà, Isabel sta cercando di causarle problemi. Dopo il trasferimento, la Marchesa va a trovarla e le consiglia di tornare a La Habana, in quanto lì potrebbe avere a disposizione tutte le comodità per prendersi cura di Raimundo. Ma la dark lady rifiuta l’invito, tenendosi lontana dalle sue manipolazioni. Ed ecco che, mentre si trova a fare un picnic con un Raimundo, riceve la visita di Emilia! Quest’ultima si emoziona quando rivede il padre e la Montenegro le spiega che per ora non si sono speranze di ripresa.

E mentre Francisca sente il dolore di suo marito in questo momento difficile, la Ulloa tenta di comprendere cosa sta accadendo. Mauricio le fa sapere che sta arrivando un altro specialista, mentre Marcela percepisce molta tristezza in Emilia ed è certa che la malattia di Raimundo l’abbia sconvolta profondamente. La Marchesa riceve la notizia sull’arrivo di Emilia e così decide di recarsi a casa di Francisca per conoscerla. Approfittando dell’assenza della Montenegro, Isabel cerca di mettere quest’ultima in cattiva luce di fronte alla Ulloa.

Emilia decide poi di raccontare tale conversazione a Francisca, la quale decide di evitare di dare troppi dettagli sulla sua decisione di lasciare La Habana così improvvisamente. Marcela capisce che la Marchesa sta, appunto, cercando di portare la Ulloa a schierarsi contro la Montenegro e ne parla con Matias. Sembra proprio che Isabel stia nuovamente centrando il suo obbiettivo, visto che Emilia inizia a nutrire dei dubbi sulle reali intenzioni che Francisca ha sul futuro di Raimundo. In particolare, la madre di Adolfo fa credere alla Ulloa che Francisca ha lasciato La Habana per liberarsi del marito una volta che si sarà stancata in modo più semplice. La Marchesa riesce nel suo intento, visto che Emilia prova ora una certa diffidenza nei confronti della Montenegro!