Il Segreto anticipazioni: Gonzalo torna a Puente Viejo

Anticipazioni Il Segreto: Gonzalo torna a Puente Viejo dopo l’incidente di Beltran ed Esperanza

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto in onda su Canale 5, il pubblico assisterà al ritorno di Gonzalo. Il marito di Maria torna a Puente Viejo per un motivo ben preciso! Ciò accade proprio dopo il salvataggio dei suoi bambini, Esperanza e Beltran. Ricordiamo che Maria tra poco decide di far tornare i suoi figli al suo fianco. Durante il viaggio in carrozza, purtroppo si ritrovano a dover affrontare un grave incidente. Nessuno sa più che fine abbiano fatto i due bambini e, pertanto, la giovane Castaneda si trova nuovamente di fronte a un importante problema. Questa volta deve salvare Esperanza e Beltran, che non si dove siano precipitati. Proprio con l’aiuto di Fernando, la figlioccia di Donna Francisca riesce a riabbracciare i suoi due bambini. Il Mesia intuisce che entrambi si trovano all’interno di una grotta. Purtroppo il salvataggio di Esperanza e Beltran diventa complicato, visto che tutti e due risultano intrappolati.

Il Segreto anticipazioni: Fernando salva Esperanza e Beltran, il ritorno di Gonzalo

Fernando è disposto a tutto pur di mettere in salvo i figli di Maria. Infatti, vedremo il Mesia rischiare la vita per farli uscire dalla grotta. Le anticipazioni rivelano che la giovane Castaneda apprezza non poco il gesto di Fernando, che finisce a letto privo di sensi. Nel frattempo, a fare il suo inaspettato ingresso alla Casona è Gonzalo. Il figlio della nota Pepa torna a Puente Viejo solo ed esclusivamente per salutare Esperanza e Beltran e per assicurarsi che entrambi stiano bene. I telespettatori sperano in un ritorno di coppia tra loro, ma ciò non avviene, almeno per ora. Infatti, Gonzalo appare molto freddo nei confronti di Maria.

Anticipazione Il Segreto: il ritorno di Gonzalo è breve

Il ritorno di Gonzalo è abbastanza breve, in quanto vuole solo assicurarsi che stiano bene i suoi bambini. Un duro colpo per il pubblico, che sperava di rivederlo tornare insieme a Maria. Ovviamente il riavvicinamento tra loro non è assolutamente escluso per il futuro. Sappiamo bene che i colpi di scena a Puente Viejo non mancano mai. Dunque, potrebbe presto presentarsi una grande opportunità per Gonzalo e Maria. Nel frattempo, la giovane Castaneda si trova a vivere una situazione abbastanza complicata.