Anticipazioni Il Segreto, un incidente: arrivano Esperanza e Beltran

Il Segreto anticipazioni: Esperanza e Beltran tornano a Puente Viejo, ma prima hanno un incidente

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo di Esperanza e Beltran a Puente Viejo. Ma il loro ritorno nel piccolo paesino spagnolo è collegato a un incidente, del quale sono i protagonisti. Infatti, mentre Maria attende l’arrivo dei suoi due bambini viene informata di quanto accaduto. L’automobile sulla quale stanno viaggiando ha un incidente e di Esperanza e Beltran non si sa più nulla. Nessuno sa che fine abbiano fatto i due bambini di Maria, la quale si mostra subito molto preoccupata. Donna Francisca ordina subito a Mauricio di avviare le ricerche dei piccoli. La giovane Castaneda è in preda al panico e si dice disposta a tutto pur di ritrovare i suoi bambini. Ed ecco che, durante la ricerche, appare proprio Fernando, il quale ha in mente una pista per salvarli. Grazie al Mesia, scoprono che Esperanza e Beltran si trovano all’interno di una grotta. I due figli di Maria sono caduti in un burrone finendo poi per restare intrappolati.

Anticipazione Il Segreto: i figli di Maria intrappolati in una grotta, Fernando cerca di salvarli

Esperanza e Beltran sono vivi e Maria non può più tenerlo nascosto. La giovane Castaneda è tornata a Puente Viejo annunciano la morte dei due bambini. La figlia di Emilia, ora che la verità è uscita fuori, decide di farsi raggiungere dai suoi bambini. Donna Francisca è contenta di accogliere nella sua tenuta sia Esperanza che Beltran. Durante il loro viaggio, a causa di un incidente, finiscono entrambi intrappolati in una grotta. Non appena Fernando arriva sul posto si offre volontario per introdursi all’interno del burrone. Nessuno riesce a fermare il Mesia che entra e trova la grotta dove sono rimasti intrappolati Esperanza e Beltran.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando in fin di vita dopo aver salvato Esperanza e Beltran

Fernando riesce a mettere in salvo Esperanza e Beltran. Durante il salvataggio, il Mesia subisce un duro colpo, tanto che non arriva all’estremo delle sue forze. Nonostante sia debole, riesce comunque a salvare i due bambini. Dopo aver tirato fuori Esperanza, Fernando, al limite, crolla. Sin da subito le condizioni di salute del Mesia appaiono gravi e Maria cerca di prendersi cura di lui per tutto il tempo. Vi anticipiamo che il gesto compiuto da Fernando porta la Castaneda a rivalutarlo.