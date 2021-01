Il Segreto anticipazioni domenica 31 gennaio: un pericoloso confronto

Il Segreto torna in onda questa domenica 31 gennaio 2021. La programmazione del pomeriggio di Canale 5 ha subito importanti modifiche. La soap opera spagnola non va più in onda durante la settimana, bensì solo la domenica. Questa notizia non ha ovviamente reso felici molti telespettatori. Ma quali sono le anticipazioni della nuova puntata? A tenere compagnia al pubblico saranno due episodi, durante i quali Emilia è ormai pronta a tutto pur di portare Raimundo in una clinica specializzata. Ad aiutarla in questo piano ci pensa Matias. Ma a Puente Viejo arriva Lazaro Campuzano, il fratello gemello del tirapiedi di Donna Eulalia, il quale è morto a La Habana dopo essere stato catturato da Mauricio. È stata la Marchesa a consegnare all’uomo l’arma con cui si è tolto la vita.

Ora il nuovo arrivato ha intenzione di vendicare la morte del fratello. Inizialmente trova alloggio della locanda di Matias e Marcela. Dopo di che, inizia a cercare informazioni su Donna Francisca. Emilia tenta di portare Raimundo nella clinica ma viene scoperta dalla Montenegro, che le punta un’arma contro. A salvare la Ulloa è Matias, che a sua volta tiene sotto il suo mirino la dark lady. Alicia torna a casa sana e salva dopo l’attentato e non mostra segni di cedimento. Sebbene gli Arcangeli abbiamo rivendicato l’attacco, non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla corsa a Sindaco di Puente Viejo.

Chiaramente, la giovane è comunque abbastanza spaventata. Intanto, Don Ignacio riesce a ottenere un colloquio con Urrutia. Quest’ultimo, però, reagisce male e si scaglia contro il Solozabal, dandogli la colpa per tutto quello che gli sta accadendo. Don Filiberto continua a essere uno dei componenti degli Arcangeli, ma ora intende scoprire l’identità di tutti gli altri membri. Isabel tenta di riavvicinarsi a Inigo. Quest’ultimo, sempre più nervoso, la lascia sola in giardino.

Proprio in questa circostanza, la Marchesa si accorge della presenza di un estraneo nella sua tenuta. Ed ecco che scopre che il suo amante francese, Jean Pierre, è giunto a Puente Viejo in cerca della sua ospitalità. Ma Isabel deve tenerlo nascosto all’interno del padiglione, esattamente come fece con Donna Francisca.

Marta e Ramon sono in attesa di un figlio. La giovane Solozabal chiede insistentemente al marito di tornare insieme a Bilbao. Infatti, non appare per nulla entusiasta dell’arrivo di questo bambino. Nel frattempo, Adolfo di fronte a tutti appare felice per la gravidanza. In realtà, il figlio di Isabel è abbastanza preoccupato.