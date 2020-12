Anticipazione Il Segreto, arriva Lázaro: perché vuole uccidere Raimundo

Nelle prossime puntate de Il Segreto Raimundo è in serio pericolo! Improvvisamente il pubblico vedrà un uomo che prepara la sua valigia, al cui interno inserisce anche un coltello e una mappa che indica Puente Viejo. Non solo, porta con sé una foto di Jeremías Campuzano, lo scagnozzo di Donna Eulalia. Quest’ultimo si è tolto la vita, dopo che la Marchesa gli ha messo un’arma a disposizione all’interno della stanza in cui era stato rinchiuso da Donna Francisca. La prima a incontrare l’uomo misterioso è Marcela, in quanto è in cerca di una stanza nel suo ostello. Il nuovo arrivato si chiama Lázaro ed è un venditore ambulante. Racconta di essere arrivato a Puente Viejo, poiché conosce una signora importante. Dalla sua descrizione Marcela capisce che l’uomo sta cercando Francisca. Ospite nell’ostello, scopre da Onesimo dove abita la Montenegro e decide di agire!

Quando arriva nell’abitazione, non trova nessuno. Infatti, Francisca si trova insieme a Raimundo in ospedale, dove viene ricoverato da Emilia e Matias. Si accende una forte discussione tra la Ulloa e la Montenegro, mentre il giovane Castaneda tenta di calmare la situazione. Nel bel mezzo della lite, Raimundo inizia ad avere delle convulsioni. Fortunatamente, l’Ulloa si riprende subito e tutti tornano a casa. In ospedale, l’uomo ha inoltre una prima reazione: sbatte le palpebre. Questo gesto rende felici Francisca, Emilia e Matias. I guai continuano a colpire questa famiglia, visto che Lázaro torna nella casa di Francisca.

Questa volta riesce a trovare Raimundo e proprio quando è sul punto di ucciderlo, interviene la Montenegro. La dark lady affronta l’uomo misterioso a cui chiede ovviamente il motivo del suo attacco. Lázaro confessa che sta cercando vendetta contro chi ha ucciso suo fratello, Campuzano. Fortunatamente non accade nulla a Raimundo, in quanto Francisca riesce a persuadere l’aggressore, promettendogli che lo aiuterà a scoprire chi ha ucciso lo scagnozzo di Eulalia. A questo punto, gli propone di lavorare per lei. Nuova mossa di Donna Francisca, che probabilmente è pronta a rispondere agli attacchi nascosti della Marchesa.

Infatti, la Montenegro potrebbe rivelare a Lázaro che è stata proprio Isabel a provocare la morte di suo fratello. Intanto, Emilia commenta con Matias e Marcela quanto accaduto in ospedale. I tre fanno anche notare come Donna Francisca abbia percepito che Raimundo sta meglio. Ovviamente non possono sperare che l’Ulloa torni come un tempo, ma ora hanno una speranza in più sui miglioramenti che potrebbero esserci.