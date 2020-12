Anticipazione Il Segreto, Emilia: la sconvolgente proposta a Matias

Emilia torna a Puente Viejo nelle prossime puntate de Il Segreto e fa una sconvolgente proposta a suo figlio Matias. Questa stagione che sta andando attualmente in onda in Italia è l’ultima. Nei prossimi mesi, il pubblico dovrà salutare l’amata Puente Viejo e così anche personaggi come la Ulloa. Ma cosa fa negli episodi che verranno trasmessi in queste settimane? Le anticipazioni rivelano che Emilia giunge nella nuova dimora di Donna Francisca per riabbracciare il padre. Sin da subito, Marcela si accorge della tristezza negli occhi della donna e crede che sia causata dalle condizioni di salute di Raimundo, che è in stato vegetativo dopo gli incidenti affrontati durante il suo rapimento.

Isabel viene a sapere che Emilia è tornata a Puente Viejo e, approfittando dell’assenza di Francisca, mette in atto un nuovo piano. La Marchesa tenta di spingere la Ulloa contro la Montenegro, parlando negativamente di quest’ultima. In particolare, Isabel informa Emilia dei suoi sospetti: Francisca potrebbe aver deciso di mettere fine alla sua vita e a quella di Raimundo. La Ulloa inizia a pensare che i dubbi della Marchesa corrispondano alla realtà e così torna a scontrarsi con la Montenegro. Nel corso delle prossime puntatem Emilia attende con ansia l’arrivo del nuovo specialista, che deve visitare il padre. Francisca, però, le fa sapere che ha sospeso la visita.

La Montenegro dichiara di essere stanca di vedere Raimundo soffrire a causa delle analisi mediche e così ha deciso di dargli amore e tranquillità, convinta che non potrà più riprendersi. Quando la Marchesa scopre la decisione che ha appena preso Francisca, ne approfitta continuando a mettere tensione. A questo punto, Emilia e la Montenegro hanno un forte scontro, durante il quale entrambe ammettono di volere il meglio per Raimundo. Le due, però, non sono d’accordo sui metodi. Matias e Marcela commentano la situazione e dimostrano di avere dei dubbi su chi abbia ragione.

Isabel offre a Emilia un nuovo contatto medico per esaminare Raimundo. La Ulloa lo fa sapere a Francisca, che non reagisce bene, tanto che rifiuta ogni opzione per curare il marito. Matias cerca di persuadere la Montenegro sul nuovo trattamento, ma non c’è niente da fare. Nel frattempo, nessuno sa che Emilia ha trovato un ospedale dove potrebbero prendere in cura Raimundo. A questo punto, la Ulloa chiede a suo figlio Matias di aiutarla a rapire il nonno!

Una proposta inaspettata quella che fa Emilia, pronta a tutto pur di salvare suo padre e convinta che Francisca non voglia permettere a quest’ultimo di fare dei passi avanti. Cosa fa Matias? Inizialmente il giovane si rifiuta di rapire Raimundo, ma poi prende in considerazione l’idea!