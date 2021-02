Il Segreto anticipazioni domenica 28 febbraio 2021: scoppia una rissa

Il nuovo appuntamento con Il Segreto, dopo quello di oggi, è previsto per domenica 28 febbraio 2021. Cosa segnalano le anticipazioni sulla prossima puntata della soap opera spagnola? Come sempre, non mancano i colpi di scena! La situazione tra Marta e Ramon diventa sempre più critica e questo è evidente a tutti. L’intera famiglia Solozabal è a conoscenza dei continui litigi della coppia. Addirittura c’è il sospetto che Ramon possa aver picchiato Marta! Purtroppo sembra proprio che la figlia di Don Ignacio stia subendo la violenza del marito. Nel frattempo, Adolfo confessa a Tomas i suoi timori: il figlio che aspetta Marta potrebbe essere il suo.

Quando il De Los Visos scopre quanto sta accadendo nella Casona decide di mettersi in mezzo, affrontando Ramon. I due danno vita a una violenta lite, durante la quale si scontrano a pugni. Intanto, Carolina e Pablo si godono finalmente il loro amore. La giovane coppia, però, si sente in colpa quando si confrontano con Marta e Rosa, le quali non stanno vivendo serenamente i loro rispettivi matrimoni. Inigo decide di affrontare l’uomo che si nasconde nel padiglione de La Habana, Jean Pierre. I due parlano di Isabel: in particolare, il francese fa sapere al capomastro che tra loro c’è amore. Subito dopo, Maqueda risulta scomparso.

Il giorno dopo, Tomas e Adolfo dimostrano di essere preoccupati, tanto che decidono di prendere in mano la situazione. Ed ecco che chiedono alla madre di svelare loro la verità sull’uomo che tiene nascosto nel padiglione della loro villa. A questo punto, la Marchesa decide di rivelare ai due figli qual è il rapporto che ha con Jean Pierre. Inigo non si fa vivo e la situazione diventa abbastanza preoccupante. Infatti, interviene la Guardia Civile, che inizia a indagare su cosa potrebbe essergli accaduto.

Il capitano Huertas annuncia a Puente Viejo che la Repubblica ha trionfato e che il Re lascerà la Spagna, per rifugiarsi a Parigi. Di fronte a questa notizia, gli abitanti del posto festeggiano, fatta eccezione per Filiberto. Il prete appare abbastanza preoccupato per ciò che potrebbe accadere. Huertas non può non mettere nuovamente in guardia Alicia, che potrebbe essere in pericolo. In effetti non ha torto, in quanto la società segreta degli Arcangeli si riunisce e la Marchesa, uno dei membri, propone di mettere in atto un attacco ancora più violento di quello de La Puebla. In seguito, Encarnacion rivela alla figlia che hanno liberato suo padre. Ed ecco che Urrutia appare alla porta.

Donna Francisca cerca di continuare a pensare in modo positivo sulle condizioni di Raimundo. Onesimo deve presentare le sue memorie, ma all’ultimo secondo decide di tirarsi indietro. Antonita non prende bene la notizia e inizia a insultarlo. La domestica non avrebbe potuto desiderare momento migliore per rifarsi su di lui. Hipolito, invece, non riesce a calmare Dolores, sempre più preoccupata per le coliche della piccola Belen.