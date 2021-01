Anticipazione Il Segreto, Adolfo e Ramon arrivano alle mani: furiosa rissa

Arriva una lite violenta tra Adolfo e Ramon nelle prossime puntate de Il Segreto. Le anticipazioni annunciano che ciò accade quando il De Los Visos scopre che il cognato maltratta Marta. In effetti, il ragazzo inizia a dimostrare di essere una persona violenta, nel momento in cui i suoi sospetti sulla gravidanza della moglie si fanno sempre più forti. Dopo aver ascoltato una conversazione tra Adolfo e Marta, Ramon intuisce che c’è qualcosa che ancora non sa. In particolare, sente il De Los Visos chiedere alla Solozabal se il bambino che attende è suo. La reazione della figlia di Ignacio sembra essere una chiara risposta. La giovane rimane in silenzio di fronte alla domanda di Adolfo e tenta di deviare il discorso. A questo punto, Ramon inizia a pensare che effettivamente il figlio che sta aspettando Marta non sia il suo. Pertanto, chiede direttamente alla sua sposa cosa sta accadendo.

Ovviamente la Solozabal nega il tutto, ma non riesce a convincere Ramon. Quest’ultimo è ormai certo di essere stato preso in giro dalla moglie e le liti si fanno sempre più forti! Le urla che si sentono dalla loro stanza spaventano e preoccupano Manuela e Carolina. Mentre la prima affronta direttamente Marta, la più piccola delle sorelle Solozabal chiede a sua madre di intervenire. Donna Begona, però, decide di non intromettersi nelle accese discussioni della figlia, in quanto di recente Ignacio le ha consigliato di lasciare liberi i ragazzi di risolvere i problemi. A Rosa sfugge questo particolare quando si trova con Adolfo, il quale comprende che Ramon sta maltrattando Marta.

Sebbene sua moglie non gli dia ulteriori spiegazioni, il De Los Visos decide di agire. Così attende, come un leone in gabbia, il ritorno di Ramon a casa. Non appena arriva sul posto, quest’ultimo viene interrogato da Adolfo, il quale vuole sapere se sta realmente maltrattando Marta. Ramon tenta di evitare lo scontro e gli chiede di andare via. Ma il De Los Visos non ha alcuna intenzione di mettere fine a questo confronto, anzi lo colpisce con un pugno in faccia. I due iniziano così una dura lotta fisica. I due cognati si affrontano accusandosi a vicenda.

Fortunatamente Adolfo e Ramon vengono interrotti da Manuela, Marta e Rosa, ma ora sono costretti a ritrovarsi di fronte alla rabbia di Don Ignacio! Quest’ultimo rimprovera duramente i due generi per quanto è appena accaduto e tenta di scoprire qual è la causa che li ha portati a scontrarsi così violentemente. Nessuno dei due, però, rivela la verità. Secondo le anticipazioni, il De Los Visos ha poi un confronto con Marta, a cui chiede di proteggersi dal marito. Adolfo sente che Ramon è una persona pericolosa. La giovane Solozabal, invece, lo prega di stare lontano dai loro problemi di coppia, per evitare che il suo sposo si arrabbi e se la prenda con lei.