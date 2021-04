Il Segreto anticipazioni domenica 18 aprile 2021: Marta perde il bambino

Nuovi colpi di scena nel prossimo appuntamento della soap di Puente Viejo: regna il caos in casa Solozabal, mentre gli Arcangeli si preparano per un nuovo pericoloso attacco

Il Segreto, dopo la puntata di oggi, torna in onda nel primo pomeriggio di domenica 18 aprile 2021. Quali sono le anticipazioni di questo nuovo episodio? Il pubblico di Canale 5 si avvicina al gran finale di Puente Viejo e sono vari i colpi di scena che caratterizzano questi ultimi appuntamenti. Manuela riesce a convincere Don Ignacio a dare il permesso a Pablo e Carolina di diventare marito e moglie. Con la sua benedizione, finalmente i due giovani innamorati potranno sposarsi. Accade qualcosa di sconvolgente nella Casona. Ramon aggredisce Marta, che perde i sensi. Vedendo la moglie in queste condizioni, chiama disperatamente aiuto.

Manuela comprende subito che Ramon ha picchiato Marta. Pertanto, ordina al giovane di stare lontano dalla Solozabal, che inizia a perdere sangue. Il dottor Clemente fa sapere loro che Marta ha preso il bambino. Adolfo conosce ormai la verità: Jean Pierre è suo padre. A svelargli questo segreto è stato Tomas. Ora il marito di Rosa decide di affrontare sua madre, la Marchesa, con lo scopo di scoprire come stanno davvero le cose. Di fronte al dubbio del figlio, Isabel resta senza parole.

A questo punto, non può fare altro che rivelargli la verità su suo padre. Intanto, Urrutia appare sempre più nervoso, in quanto non riesce a trovare un nuovo lavoro. Non ha più intenzione di stare a fianco a Don Ignacio, tanto che si è definitivamente allontanato dalla famiglia Solozabal dopo il periodo trascorso in carcere. Già Encarnacion aveva lasciato la Casona, mettendo così le distanze da Ignacio. Ora, però, ogni lavoro per Urrutia risulta peggiore della sua vecchia occupazione alla fabbrica.

Alicia, invece, è sempre più spaventata. Il nuovo sindaco di Puente Viejo teme che gli Arcangeli possano di nuovo farle del male. Nel frattempo, la Marchesa riceve le istruzioni da parte dei suoi superiori della società segreta. Decide di convocare Tomas e Don Filiberto, con lo scopo di rivelargli quali sono i nuovi piani degli Arcangeli. Le api di Onesimo, dopo l’intervento di Hipolito, creano il caos in paese, pungendo tanti abitanti.

Il Segreto va in onda di domenica solo con un episodio, in attesa del gran finale

L’appuntamento di domenica 18 aprile 2021 de Il Segreto sarà di breve durata. Dalla scorsa settimana, va in onda solo un episodio della nota soap opera spagnola nel pomeriggio di domenica. Mentre Una Vita è stato rimosso completamente dalla programmazione dell’ultimo giorno della settimana, la telenovela di Puente Viejo è stata ridotta.

Mediaset ha preso questa decisione per permettere a Domenica Liva di Barbara d’Urso di andare in onda dalle ore 14.50 alle 18.45. Pertanto, i telespettatori italiani ora dovranno attendere più tempo prima di assistere al gran finale della soap.