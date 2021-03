Il Segreto anticipazioni domenica 14 marzo: un’aggressione, verità svelate

By

A un passo dal gran finale, Il Segreto continua ad andare in onda solo nel pomeriggio di domenica, con un unico appuntamento settimanale. Quali sono le anticipazioni del 14 marzo 2021? Mauricio chiede ad Alicia di controllare i lavori municipali, invitandola a stare molto attenta. La giovane Urrutia non dimentica che ha ricevuto lo stesso consiglio dal capitano Huertas e da Matias. Sebbene cerchi di stare lontana dal pericolo, Alicia viene attaccata da due uomini misteriosi. Il nuovo sindaco si rifiuta di inginocchiarsi di fronte ai suoi aggressori. Ed ecco che quando quest’ultimi stanno per ucciderla, un uomo le salva la vita. In seguito, Huertas corre da Alicia e la trova sconvolta. Il Capitano le fa sapere che i due misteriosi aggressori sono fuggiti, ma sono già sulle loro tracce. Urrutia ed Encarnacion vengono a conoscenza di quanto accaduto.

Sebbene sia ancora spaventata, Alicia decide di continuare a essere determinata, dimostrando tutto il suo impegno. I suoi genitori, nonostante il pericolo, intendono sostenerla. Oltre ciò, Huertas ritiene che l’uomo che ha salvato Alicia sia comunque pericoloso. In particolare, pensa sia sospetto il fatto che si trovasse nel posto giusto, al momento giusto e soprattutto armato. Emilia aveva già capito, attraverso una strana reazione di Marcela, che in passato ci sono stati dei problemi con Alicia. Ora si rende conto che effettivamente c’è qualcosa tra Matias e il nuovo sindaco. A questo punto, decide di scoprirne di più e di parlarne proprio con suo figlio. Il giovane Castaneda rivela alla madre tutto quello che è successo, iniziando da cosa gli è accaduto quando è uscito di prigione e finendo ai suoi tradimenti con Alicia.

Nel frattempo, Donna Francisca riflette sull’osservazione fatta da Onesimo e inizia a credere che Raimundo sbatta le palpebre volontariamente, probabilmente con lo scopo di comunicare. Facendo una prova, la Montenegro comprende che è proprio così! Intanto, Don Ignacio si confida con Pablo, a cui fa notare tutta la sua delusione per la decisione presa da Urrutia. Dopo essere stato scarcerato, l’uomo ha deciso di non tornare alla fabbrica, mettendo anche fine alla grande amicizia con il Solozabal. Così, Carolina e Pablo si recano da Urrutia ed Encarnacion. Sono tutti felici per questo incontro, sebbene siano consapevoli del fatto che la distanza li porterà a vivere separati.

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che Rosa appare più tranquilla e serena. Ora vuole seguire alla lettera il consiglio della madre ed essere più determinata. Pertanto, si scusa con Adolfo per l’atteggiamento che ha tenuto in questi giorni e gli promette che cambierà. Intanto, Manuela tenta di convincere Marta a essere onesta, ma non ottiene il risultato sperato. Donna Begona guarda con sospetto Manuela e tra loro c’è sempre più tensione.

La Marchesa interviene nella conversazione tra Tomas e J.Pierre, rimproverando il figlio. In particolare, Isabel chiede al ragazzo di trattare bene il suo ospite. A questo punto, il giovane De Los Visos riflette su tutto quello che gli sta creando preoccupazione. Tomas non può non pensare al suo confronto con J.Pierre, ai discorsi di Adolfo e al suo incontro con la setta degli Arcangeli.