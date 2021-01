Anticipazioni Il Segreto: Alicia sindaco, Marcela insospettisce Emilia

Nelle prossime puntate de Il Segreto la reazione di Marcela alla vittoria in politica di Alicia genera dei sospetti in Emilia. Ciò accade appunto quando la Urrutia diventa sindaco di Puente Viejo, attraverso le elezioni. Inizialmente la giovane ci tiene a far presente un dettaglio: sebbene abbiano vinto nella maggior parte dei capoluoghi della provincia, in altre città c’è il blocco monarchico. Pertanto, bisogna ancora fare molta attenzione in Spagna. Intanto, Donna Francisca ed Emilia continuano a prendersi cura di Raimundo, a cui fanno sapere quanto sta accadendo in politica. L’unica reazione dell’Ulloa è un battito di ciglia. Dopo di che, Emilia parla con Marcela delle ultime notizie, che riguardano Alicia nuovo sindaco del paese. La figlia di Raimundo si dichiara entusiasta del fatto che una donna sia a capo del municipio di Puente Viejo.

Ma la reazione di Marcela non è quella che si aspettava. Infatti, la moglie di Matias mostra un certo risentimento nei confronti di Alicia, mentre commenta la novità. A questo punto, Emilia tenta di scoprire il motivo di questo suo atteggiamento, ma senza ottenere risultati. Infatti, Marcela non vuole entrare nei dettagli. La Ulloa non sa, ovviamente, cosa è accaduto negli ultimi mesi. Quando Matias è tornato a Puente Viejo ha iniziato una relazione segreta proprio con Alicia. Dopo di che, ha deciso di mettere fine a questa storia e di rimettere in piedi il suo matrimonio con Marcela.

La Urrutia si è spesso scontrata con Alicia, durante i loro casuali incontri alla locanda. Tra loro non è mai arrivato effettivamente un chiarimento, come invece è accaduto tra Matias e Tomas. Pertanto, ora che la Urrutia è diventata sindaco, Marcela non dimostra la stessa felicità di Emilia. Quest’ultima, con il passare del tempo, scopre quanto realmente accaduto nel matrimonio di suo figlio. Intanto, Donna Francisca non sembra gradire un futuro promettente con l’arrivo della Repubblica, ma Mauricio deve passare il suo ruolo ad Alicia.

Matias condivide la sua preoccupazione con Marcela. Il giovane Castaneda teme che i monarchici non accetteranno la sconfitta. Non solo, pensa che ci possano essere delle conseguenze proprio a Puente Viejo. Il capitano Huertas annuncia così che il re lascerà la Spagna e che verrà proclamata la Seconda Repubblica. Alicia incoraggia tutti a celebrare la notizia, ma consiglia anche di essere vigili. C’è molta paura per la sicurezza degli abitanti di Puente Viejo. In effetti, Huertas e Matias non hanno torto a temere il peggio!