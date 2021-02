Il Segreto anticipazioni domenica 14 febbraio: forti sospetti e nuovi inizi

Il Segreto tornerà in onda con l’unico appuntamento settimanale domenica 14 febbraio 2021. Come prevede la nuova programmazione di Canale 5, saranno due gli episodi che verranno trasmessi nel primo pomeriggio. Ma cosa accade a Puente Viejo? Le anticipazioni annunciano che Donna Francisca ed Emilia si riavvicinano dopo il ricovero di Raimundo. Le due donne pensano che c’è un piccolo miglioramento nell’Ulloa. Lazaro Campuzano, intanto, è pronto a mettere in atto la sua vendetta e a uccidere Raimundo, dopo essersi introdotto nella casa della Montenegro. Quest’ultima riesce fortunatamente a convincere l’uomo a non vendicarsi contro di lei, rivelandogli che non è stata lei a provocare la morte di suo fratello. A questo punto, si offre di aiutarlo a trovare i veri colpevoli e lo invita a lavorare per lei.

Ramon ha assistito alla conversazione tra Marta e Adolfo di nascosto e ora inizia ad avere dei forti sospetti. In particolare, il ragazzo teme che il figlio che sta attendendo sua moglie sia in realtà del De Los Visos. Per tale motivo, decide di affrontare la Solozabal, con lo scopo di farla confessare. La verità, però, non esce fuori ufficialmente. Pablo è ormai certo di non essere il figlio di Don Ignacio, così sorprende Carolina, presentandosi con un anello di fidanzamento. I due giovani innamorati festeggiano l’evento insieme a tutta la famiglia. Donna Begona, però, non appare per nulla contenta di ciò che sta accadendo. Non solo, avverte che qualcosa non va tra Marta e Rosa. Nella Casona c’è sempre un clima più teso. La moglie di Ignacio tenta di scoprire cosa sta succedendo tra le due sorelle, pressando la seconda.

Tomas entra ufficialmente a far parte della Società segreta degli Arcangeli. Nel corso della cerimonia, scopre che tra i membri c’è proprio sua madre, la Marchesa. Inigo è sempre più sospettoso di fronte allo strano comportamento di Antonita e decide di spiarla. Arrivato al padiglione scopre la presenza di un uomo, Jean Pierre. Quest’ultimo è l’amante francese di Isabel. Nel frattempo, le elezioni per la carica di sindaco di Puente Viejo si concludono. Alicia vince e raggiunge così il suo grande obbiettivo nella politica. Ovviamente, dall’altra parte, Don Filiberto mostra il suo disappunto.

Tornano a Puente Viejo i Miranar. Dolores, però, appare davvero disperata, perché la sua nipotina, rimasta a Siviglia, soffre di coliche. La donna è convinta che la piccola stia male per colpa della nonna materna, la madre della defunta Gracia.