Il Segreto anticipazioni dall’8 al 13 novembre: un funerale, Rosa instabile

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Isabel decide di affrontare la situazione legata alla gravidanza di Rosa. In particolare, la Marchesa vuole prendere in mano le redini del matrimonio di suo figlio e si reca alla Casona per parlarne con Ignacio. Quest’ultimo si ritrova poi solo, proprio quando aveva preparato una grande cena per tutta la sua famiglia. E mentre Mauricio e Huertas si trovano seduti a un tavolo della locanda, nel corso delle puntate in onda da domenica 8 a venerdì 13 novembre 2020, Maqueda giunge in piazza sconvolto. Il capomastro annuncia la morte improvvisa della Marchesa. La notizia lascia senza parole tutto Puente Viejo. Rosa, invece, appare più preoccupata per il fatto che quanto accaduto potrebbe mettere in pausa i preparativi del suo matrimonio con Adolfo. Di fronte al suo atteggiamento il giovane, Manuela e Ignacio restano stupiti.

Anche Donna Eulalia viene a conoscenza della notizia sulla morte di Isabel e prepara un attacco finale a Donna Francisca. Durante il funerale della Marchesa, è impossibile non notare l’assenza della Montenegro, che resta a La Habana. Il Capitano Huertas sospetta che l’artefice del delitto sia proprio Donna Francisca e decide, dunque, di interrogarla. Rosa, intanto, intende portare avanti i preparativi delle nozze, incurante della situazione che Adolfo sta vivendo a causa della morte di Isabel. Il giovane le chiede di posticipare il matrimonio, ma lei va su tutte le furie. Il piano di Francisca procede come lei ha programmato! Intanto, Raimundo risulta ancora scomparso e dopo essere svenuto nel bosco viene trovato da un uomo, la cui identità è misteriosa.

Mauricio e Don Filiberto continuano a essere protagonisti di discussioni accese. Il prete, addirittura, minaccia il sindaco, durante un incontro in municipio. Non avendo più notizie sugli uomini che aveva chiesto di inviare per colpire Mauricio, il sacerdote cerca di mettersi in contatto con Navarra. L’ex capomastro è un passo avanti a Filiberto, a cui rivela che quegli uomini hanno avuto problemi a Munia e non arriveranno mai a Puente Viejo. Dopo di che, Mauricio tenta di mettere fine a questa guerra, mostrando al sacerdote un articolo di giornale che parla dell’arresto degli uomini che lui aveva chiamato. Ma il prete non vuole demordere e giura vendetta contro il sindaco.

Urrutia appare sempre più agitato per il carico di lavoro eccessivo e per la vicenda che riguarda il giornalista Alberto Santos. Alicia ed Encarnacion sono convinte che l’uomo assecondi troppo Ignacio e tentano di farlo riflettere. Colpito dai sensi di colpa, l’uomo si reca alla locanda per parlare con il giornalista di Bilbao, a cui vuole svelare la verità sull’incidente avvenuti anni fa. In particolare, Urrutia confessa a Santos di essere il responsabile di quanto accaduto in fabbrica.

Tiburcio ancora non ricorda quanto accaduto nei giorni in cui risultava scomparso e, improvvisamente, arriva Estefania. Quest’ultima afferma di essere stata la sua amante. La donna è pronta a tormentarlo. Vedendosi respinta, la new entry chiede all’uomo 5mila pesetas, sotto ricatto. La donna dichiara di essere in possesso delle prove sulla sua storia con Tiburcio e minaccia di mostrarle a Dolores. Nonostante ciò, l’uomo non intende cedere a questi ricatti.

Ignacio cerca di offrire a Maria Jesus del denaro, con la speranza che lasci Puente Viejo. La donna conferma i dubbi del Solozabal e accetta, prima però vuole incontrare Pablo per dirgli addio.