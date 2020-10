Il Segreto anticipazioni, Francisca ed Eulalia faccia a faccia: ecco quando

Donna Francisca e Donna Eulalia hanno un faccia a faccia, ma quando? Le anticipazioni de Il Segreto segnalano il brevissimo confronto tra le due nemiche, che avviene in un determinato momento! Nelle prossime puntate in onda in Italia, la Montenegro riesce finalmente a posizionarsi un passo avanti alla zia Castro. Ciò accade quando la Marchesa cerca di aprirle gli occhi: non è lei la sua nemica, bensì Eulalia. Isabel fa sapere a Francisca che la Castro sta portando avanti un piano per vendicarsi per quanto accadde diversi anni fa. I telespettatori potrebbero non ricordare questa fase della trama: Cristobal fece rinchiudere in una clinica psichiatrica Eulalia. Quest’ultima, all’interno della struttura, non ha di certo vissuto momenti felici, anzi. In effetti, i medici tendevano a torturare i loro pazienti all’interno della clinica. Francisca tornò nella struttura per fare visita a Eulalia, ma questo non bastò per placare la rabbia di quest’ultima.

Nel corso delle prossime puntate, Isabel indaga e fa sapere alla Montenegro che la Castro ha finto la sua morte per tornare a Puente Viejo e compiere la sua vendetta. A questo punto, Francisca decide di allearsi con la Marchesa, nuovamente. Le due portano avanti un piano davvero sconvolgente: Isabel finge di essere morta per attirare l’attenzione di Eulalia! Le due riescono nel loro intento e tutto Puente Viejo è convinto che la Marchesa sia morta! Anche la Castro è ormai certa che la madre di Adolfo e Tomas abbia tragicamente perso la vita. Il Capitano Huertas indaga, nel frattempo, su quanto accaduto e i suoi sospetti cadono su Donna Francisca.

Mauricio avverte immediatamente la Montenegro delle indagini che sta portando avanti Huertas e poi commenta la situazione con Matias e Marcela. Tutti e tre deducono che ci sia qualcosa di strano in tutta questa storia. Il giorno del funerale, Francisca non si presenta. Dolores nota la sua assenza e inizia a porsi delle domande. Le anticipazioni annunciano che la Montenegro si avvicina alla tomba della Marchesa, pronta ad avere il suo confronto con Donna Eulalia. La dark lady di Puente Viejo è convinta che la Castro si presenterà per ottenere la sua vendetta.

Un passo avanti a tutti, Francisca ottiene ciò che vuole. Eulalia sa che la Montenegro non ha preso parte al funerale della Marchesa e, convinta che sia stata lei a ucciderla, è certa che la troverà di fronte alla tomba per complimentarsi con se stessa. Francisca riesce a intuire le prossime mosse della Castro ed è a questo punto che hanno il loro ultimo faccia a faccia! Eulalia chiede a Campuzano di lasciarla sola al cimitero. Dopo di che, sul posto giunge Francisca, che finge di essere sorpresa nel rivedere la Castro! Quest’ultima è pronta a uccidere la Montenegro!