Il Segreto anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2019: Maria prigioniera di Fernando

Settimana Il Segreto, puntate dall’8 al 13 dicembre: Fernando Mesia pianifica tutto per rendere per sempre sua Maria Castaneda

Cosa ci rivelano le anticipazioni de Il Segreto dall’8 al 13 dicembre 2019? Ancora una volta Fernando Mesia avrà un ruolo decisivo nella trama: Raimundo e Irene, stanchi del terribile clima di sfida tra i Santacruz e la Montenegro, decideranno di avere un confronto, che terminerà con la convinzione che l’unico che sta traendo beneficio da quello scontro è solo Fernando. In effetti il malvagio personaggio farà di tutto per rendere sua prigioniera Maria, che sarà persino costretta a mandare al collegio Esperanza e Beltran a causa del clima di ostilità. L’obiettivo di Fernando è quello di isolare il più possibile Maria, passando un’intera vita con lei a La Habana.

Il Segreto anticipazioni future, colpo basso di Antolina a Elsa: ecco cosa le dirà

Elsa abbandonerà l’ospedale e a Puente Viejo si festeggerà per la sua guarigione; attenzioni nei confronti della ragazza che faranno storcere il naso ad Antolina (l’attrice che la interpreta ha parlato del finale tragico che le toccherà) e allora penserà bene di confessare alla sua nemica che Adela è morta, facendola cadere nello sconforto. Isaac da questo capirà che Antolina non è cambiata di una virgola.

Spoiler Il Segreto della prima settimana di dicembre: salta la copertura di Lola?

Attraverso le anticipazioni settimanali de Il Segreto, sappiamo anche che Lola sarà sempre più sfuggente nei confronti di Prudencio e questo suo atteggiamento farà sorgere dei primi dubbi in lui: come la prenderebbe se mai dovesse scoprire che è stata assoldata da Francisca Montenegro? Se in Italia la matrona sta seminando morte e distruzione, in Spagna, invece, si troverà in una situazione di svantaggio, rinchiusa in una tenuta e Raimundo la cercherà in ogni dove!