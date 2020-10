Il Segreto anticipazioni dall’1 al 6 novembre: Marta lascia Puente Viejo

Nel corso delle prossime puntate della soap spagnola, la figlia di Ignacio decide di partire in gran segreto, mentre Francisca decide di mettere in atto un nuovo piano

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano due partenze. A lasciare Puente Viejo è Marta! La notizia sulla gravidanza di Rosa ha destabilizzato un po’ tutti. Don Ignacio riunisce le sue due figlie, al fine di imporre la fine della storia tra i due amanti (Marta e Adolfo). Non solo, il Solozabal pretende che Rosa si sposi al più presto con Adolfo. Dopo la sparatoria avvenuta alla bisca, Juan Montalvo viene nuovamente arrestato per omicidio. Adolfo testimonia a suo favore, facendo presente che l’amico ha agito per legittima difesa e per salvarlo dalla morte. Così, il giovane viene rilasciato dal giudice. Rosa e Marta si recano in ospedale per trovare il De Los Visos, che resta senza parole di fronte alla notizia sulla gravidanza della prima. Presto Adolfo diventerà padre e, dunque, la sua storia d’amore con Marta dovrà finire.

Il figlio della Marchesa vorrebbe comunque stare insieme alla donna che realmente ama. Dall’altra parte, però, Marta decide di allontanarsi definitivamente. Ormai decisa, la giovane parte in segreto per Bilbao, lasciando a Manuela la responsabilità di raccontare a tutti la verità. Anche Juan Montalvo lascia Puente Viejo, pronto a collaborare con la giustizia contro gli Amaya. In casa Solozabal c’è aria di tristezza per la partenza di Marta. L’unica che sembra non provare alcun dispiacere è, ovviamente, Rosa.

Pablo continua a frequentare sua madre, Maria Jesus. Il ragazzo fa sapere a suo padre che la donna si trova a Puente Viejo già da un po’ di giorni e che sta pensando di presentarla alla famiglia. Il giovane organizza così una merenda alla Villa, ma il clima è abbastanza teso. La donna viene, infatti, accolta dalle sorelle Solozabal con freddezza, in quanto rappresenta la donna con cui Ignacio tradì la loro mamma. Ignacio affronta poi in privato Maria Jesus, convinto che non sia realmente interessata a Pablo. L’uomo è certo che la sua ex amante voglia ottenere qualcosa.

Isabel teme che Francisca stia tramando contro di lei. Così entra improvvisamente nel padiglione alla ricerca di indizi, ma si ritrova di fronte la Montenegro, che la stava attendendo. Durante questo nuovo confronto, le due comprendono che dietro quanto sta accadendo a entrambe c’è Donna Eulalia. Pertanto, decidono di allearsi per riuscire a sconfiggere insieme il nemico comune. Donna Francisca pensa a un piano per mettere finalmente Eulalia con le spalle al muro, con lo scopo di eliminarla per sempre. Inizialmente la Marchesa sembra non essere d’accordo con lei.

Matias e Marcela riescono a recuperare la serenità perduta, tanto che appaiono felici insieme. Il giovane Castaneda, però, non può non dimostrare preoccupazione per la sparizione di suo nonno Raimundo. Nel frattempo, Alicia e Damian non riescono più a fidarsi di lui e dubitano della sua sincerità. Tomas decide di recarsi alla locanda e confessa a Marcela che la ma ancora. La Del Molino confessa, però, di aver ritrovato la felicità insieme a Matias.

A Puente Viejo torna Alberto Santos, il giornalista di Bilbao che afferma di avere delle prove più concrete su quanto accaduto durante l’incidente mortale, per cui vengono accusati Ignacio e Urrutia. Intanto, Raimundo continua la sua fuga, ma si trova ancora nei boschi.

I Miranar tentano di far recuperare la memoria a Tiburcio. Il mistero su cosa sia accaduto all’uomo, durante la settimana in cui è scomparso, continua e si infittisce quando all’emporio arriva una donna, Estefenia, che assicura di aver condiviso con lui momenti di passione.

Don Filiberto è furioso per la guerra che sta portando avanti con Mauricio. Il comportamento del prete preoccupa il Capitano Huertas, che continua a mettere in guardia il sindaco. I due discutono ancora e, durante un incontro in municipio, il sacerdote minaccia l’ex capomastro.