Il Segreto anticipazioni dal 7 al 10 gennaio 2020: Maria e Raimundo brutto litigio

Brutto litigio fra Raimundo e Maria, Fernando riuscirà a dividerli: spoiler Il Segreto della settimana che va dal 7 al 10 gennaio 2020

Maria e Raimundo litigheranno per colpa di Fernando Mesia, che riuscirà a portare avanti il suo piano senza alcun tipo di intoppo: le anticipazioni de Il Segreto dal 7 al 10 gennaio 2020 ci rivelano che sarà in grado di isolarla, allontanando così tutte quelle persone che le vogliono bene e che potrebbero liberarla delle grinfie del malintenzionato. Fernando vorrà tenere tutta per sé Maria e per questo continuerà a chiedere a Dori di non permetterle più di camminare; oltre a far questo, riuscirà a far ricadere la colpa degli omicidi di Maria Elena e Adela su Esteban Fraile, il sindaco ucciso per mano sua.

Anticipazioni Il Segreto, puntate dal 7 al 10 gennaio: il piano di Fernando

Carmelo farà fatica a risvegliarsi dopo il proiettile inflitto: non appena aprirà gli occhi, Fernando si assicurerà che possa raccontare che è stato Fraile ad aver commesso i due assassinii portando con sé una pistola, da utilizzare qualora dovesse dare una versione dei fatti completamente diversa. Severo e Mauricio si convinceranno che la lettera della confessione di Esteban è fasulla e capiranno che c’è lo zampino di Mesia. Ma non hanno nemmeno uno straccio di prova dalla loro parte. Come si concluderà questa vicenda? Le anticipazioni de Il Segreto sul 2020 vi daranno informazioni in più.

Il Segreto ultime notizie: un matrimonio e la decisione di Lola

Mentre Elsa e Isaac decidono di sposarsi (il matrimonio avrà però dei gravi problemi), Prudencio troverà il coraggio per chiedere a Lola se si è macchiata di un crimine; la ragazza non gli risponderà e deciderà di abbandonare Puente Viejo. Le anticipazioni settimanali de Il Segreto non terminano qui: Puente Viejo potrebbe presto diventare un bacino idrico per volere del sottosegretario Juan Garcia Morales, ma Francisca Montenegro sarà intenzionata a far di tutto per mandare a monte il progetto.