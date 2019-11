Il Segreto anticipazioni dal 3 al 9 novembre: feriti gravi e un morto

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana, esplode una bomba: la neo moglie di Fernando muore

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che la prossima settimana, Donna Francisca continua a non credere che Fernando sia tornato a Puente Viejo con delle buone intenzioni e, per tale motivo, sta in guardia. Presa dai preparativi del matrimonio, Maria rivela a Raimundo di provare invidia nei confronti del Mesia. Quest’ultimo è riuscito a rifarsi una vita, mentre lei continua a pensare a Gonzalo. Maria Elena chiede poi all’Ulloa di accompagnarla all’altare. Il marito della Montenegro accetta con grande entusiasmo di svolgere questo ruolo. Invece, Maria risponde positivamente alla proposta di Fernando, che le chiede di essere la sua testimone di nozze. Irene non riesce a capire quali siano le reali intenzioni di Severo e inizia a pensare che l’uomo voglia commettere una pazzia per vendicarsi di Donna Francisca. Quest’ultima, intanto, decide di rendere più forte la sorveglianza della sua tenuta e chiede a Mauricio di stare molto attento. I sospetti della giornalista si rivelano reali. Infatti, il Santacruz si mostra preoccupato poiché gli artificieri, a cui ha chiesto di preparargli una bomba, sono spariti. La cerimonia nuziale procede a gonfie vele e sembra non esserci alcun intoppo. Così, Fernando e Maria Elena diventano marito e moglie. Ed ecco che, però, durante il banchetto nuziale qualcosa va storto. Un ordigno esplode, distruggendo la festa. Purtroppo, la sposa perde la vita e Fernando non riesce in alcun modo salvarla.

Il Segreto anticipazioni: Severo responsabile dell’esplosione, Matias e Maria feriti

A causa dell’improvvisa esplosione, Matias riporta una ferita all’occhio, mentre Maria risulta subito in gravi condizioni. Il dottor Zabaleta la visita, ma non riesce a fare una vera e propria diagnosi. Il Mesia è distrutto per la morte della sua neo moglie e inizia a pentirsi di aver fatto ritorno a Puente Viejo. Donna Francisca dà poi il suo permesso per celebrare la veglia funebre nella sua Villa. Subito dopo l’esplosione, Severo intuisce che la bomba fatta esplodere è quella che lui stesso ha fatto costruire. Prova, però, difficoltà a nascondere il suo nervosismo a Irene. Intanto, Meliton e Onesimo continuano a lottare tra loro per conquistare Saturna. Per restare soli con la donna, iniziano a farsi dei dispetti a vicenda.

Anticipazione Il Segreto, Elsa malata: la Laguna chiude la sua relazione con Isaac

Consuelo inizia a notare alcuni atteggiamenti strani in Elsa e teme che le stia nascondendo qualcosa. La Laguna è, in realtà, malata e sembra non avere alcuna intenzione di rivelare la verità a Isaac. Per tale motivo, decide di chiudere la sua relazione con il Guerrero. Il falegname, incredulo della scelta presa dalla sua amata, chiede aiuto a Consuelo. Quest’ultima decide di indagare di più su quanto sta accadendo a Elsa.