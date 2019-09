Anticipazione Il Segreto, un attentato: Matias rischia di diventare cieco

Il Segreto anticipazioni, attentato durante le nozze di Fernando: Maria e Matias in gravissime condizioni

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto vedremo Matias rischiare seriamente la vita. Un attentato causa al giovane Castaneda gravi danni, in particolare agli occhi. Scendendo nel dettaglio, Fernando decide di sposare Maria Elena, la donna per cui sembra essere cambiato. I due si sposano proprio all’interno della Casona della Montenegro. Proprio qui, Severo mette in atto la sua vendetta. Il Santacruz vuole vendicarsi contro Donna Francisca e posiziona un ordigno, da far esplodere proprio durante il matrimonio di Fernando. E così avviene: improvvisamente un’esplosione colpisce tutti i presenti alle nozze, in particolar modo Maria e Matias. Purtroppo la neo meglio del Mesia perde tragicamente la vita a causa dell’ordigno, mentre i due fratelli Castaneda vengono subito visitati da un medico. Le condizioni di entrambi appaiono abbastanza gravi. Marcela appare molto preoccupato per il marito, ridotto in gravi condizioni. Il dottor Zabaleta è sicuro di poter salvare Matias attraverso un’intervento d’urgenza, che gli permetterà di non perdere la vista.

Anticipazioni Il Segreto: Matia affronta un’intervento d’urgenza agli occhi

Duro momento per i Castaneda, che si ritrovano a lottare dopo il tragico attentato. Mentre Severo avverte dei forti sensi di colpa per quanto accaduto, Matias viene trasportato in ospedale. Il dottor Zabaleta effettua immediatamente l’intervento, mettendo ovviamente al corrente Marcela di tutti i rischi. Ed ecco arrivare una bella notizia: l’operazione per il giovane Castaneda riesce

al meglio. Nessun problema per Matias, che potrà presto togliere anche la benda dall’occhio. Ma per il figlio di Emilia e Alfonso il dramma non è finito. Infatti, quando va a visitare Maria resta profondamente provato. Le condizioni della sorella non sono affatto buone.

Anticipazione Il Segreto: Matias supera l’intervento, le condizioni di Maria non migliorano

Matias supera al meglio l’operazione agli occhi, ma per lui non è finita qui. Nel vedere Maria in gravissime condizioni, il Castaneda non può non restare sconvolto. Infatti, per la madre di Esperanza non ci sono ottime notizie. Scendendo nel dettaglio, presto la figlia di Emilia scopre di essere rimasta paralizzata a causa dell’esplosione. Un terribile momento per la Castaneda, che riceve intanto il sostegno di Fernando.