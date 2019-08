Il Segreto anticipazioni dal 26 al 30 agosto 2019: Fe muore davvero?

Puntate dal 26 al 30 agosto 2019 Il Segreto: il destino di Fe, addio a tutti

Fe riesce a sopravvivere. Faustino non la ucciderà, anche se la donna ha visto la morte in faccia. Mauricio, per salvarla dai suoi aguzzini, deciderà di inscenare la sua morte: le anticipazioni de Il Segreto dal 26 al 30 agosto 2019 ci rivelano che gli amici più stretti dell’ex domestica di Francisca verranno informati della verità solo durante il funerale. Tutti tireranno un sospiro di sollievo. Ma che ne sarà di Fe? Trascorrerà la sua vita nascosta nell’ombra? No, Raimundo avrà una soluzione, che però significherà abbandonare per sempre Puente Viejo: trasferirsi in America, dove Rosario e Prado potranno offrirle ospitalità.

Spoiler Il Segreto questa settimana: Roberto abbandona Maria per soldi?

Pur di sbarazzarsi una volta per tutte di Roberto, la Montenegro gli offrirà una ingente somma di denaro per lasciare in pace Maria: l’uomo le dirà che avrà bisogno di tempo per riflettere. Grazie alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, sappiamo precisamente che fine farà Roberto… e non sarà una bella fine! Maria, intanto, riceverà un pacco da Gonzalo: conterrà dei giocattoli per i figli, ma anche una lettera per lei con cui le ribadisce che la ama con tutto sé stesso.

Anticipazioni dal 26 al 30 agosto Il Segreto: i dubbi di Don Berengario e il bacio di due personaggi

Elsa e Alvaro si avvicineranno così tanto che scoccherà il bacio! Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto, i due capiranno che la loro attrazione è davvero forte, ma non vorranno definire il loro rapporto. Stanno bene così. E basta. Intanto Antolina scoprirà che Isaac ha avuto un colloquio con un investigatore privato: cosa intenderà fare? Don Berengario è sempre più indeciso: racconterà tutta la verità sulle morti di Lamberto Molero ed Eustaquio? In attesa di avere risposte precise a queste domande, potrete sapere come si è conclusa l’undicesima stagione de Il Segreto in Spagna.