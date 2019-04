Il Segreto anticipazioni dal 21 al 27 aprile 2019: Gonzalo muore? Il piano

Anticipazioni Il Segreto: settimana dal 21 al 27 aprile 2019

Gonzalo rischierà seriamente di morire nelle nuove puntate italiane de Il Segreto. Stando alle anticipazioni dal 21 al 27 aprile 2019, Fernando intende toglierlo definitivamente di mezzo: è seriamente innamorato di Maria e non vuole che il suo nemico le ronzi ancora attorno. Maria, più volte, ha dimostrato di non essere più interessata a Gonzalo e un litigio furioso con lui davanti a Fernando darà la certezza a quest’ultimo che ha campo libero per poter conquistare – e questa volta davvero – la donna della sua vita. Fernando Mesia corteggerà senza ritegno la Castaneda, che però lo respingerà educatamente; il nobile capirà che, fin quando Gonzalo resterà a Puente Viejo, non sarà in grado di avere una relazione stabile con lei. Dunque deciderà di ordinare il suo omicidio.

Gonzalo muore a Il Segreto? Anticipazioni future

Le anticipazioni de Il Segreto dal 21 al 27 aprile ci rivelano che Prudencio riuscirà a convincere Fernando ad agire diversamente: proporranno una sproposita somma di denaro a Gonzalo e… quest’ultimo accetterà! Gonzalo lascerà Puente Viejo senza salutare per l’ultima volta Maria: la figlioccia della Montenegro non riuscirà a credere a quello che le è successo. Ma tutto potrebbe far parte di un piano. Maria, a questo punto, deciderà anche lei di lasciare il paesino. Nel frattempo Matias si chiederà cosa gli stiano nascondendo Gonzalo e Maria e vi possiamo anticipare che vorrà partire alla volta di Parigi per incontrare Emilia e Alfonso!

Il Segreto dal 21 al 17 aprile 2019: cosa succederà la prossima settimana?

Queste anticipazioni settimanali de Il Segreto di aprile continuano. Elsa tornerà a Puente Viejo (il matrimonio di Isaac e Antolina potrebbe saltare) mentre Saul e Julieta saranno in procinto di lasciare il paesino: Fernando prometterà loro che non bloccherà nessun vincolo matrimoniale. Severo tenterà – invano – di convincere Eustaquio Molero a terminare quanto prima i lavori nelle miniere: sta provocando gravi problemi di salute ai cittadini di Las Lagunas!