Il Segreto anticipazioni dal 2 al 7 febbraio 2020: Maria guarisce? Fernando è una furia!

Il Segreto puntate dal 2 al 7 febbraio: grandi miglioramenti per Maria che non piaceranno per niente a Fernando, ecco cosa succederà

Come starà Maria nelle prossime puntate de Il Segreto? Verrà curata come si deve? Attraverso le anticipazioni dal 2 al 7 febbraio 2020, sappiamo che Dori Vilches la sottoporrà ad altri dolorosissimi interventi, fra questi l’agopuntura: Maria stringerà i denti perché convinta che quei trattamenti potrebbero riuscire a curare il problema alle gambe. E in effetti noterà dei grandi miglioramenti quando Fernando Mesia lascerà Puente Viejo per alcune questioni personali. La Castaneda, però, non si fiderà ancora dell’infermiera e chiederà a Irene di indagare nel suo torbido passato.

Anticipazioni settimanali Il Segreto: Severo e Carmelo contro Morales

Maria Castaneda sarà quasi sul punto di riacquistare l’uso completo delle gambe, ma questa notizia manderà su tutte le furie Fernando (in Spagna si è spinto a un gesto inaspettato contro Dori) che vorrebbe avere per sempre tutta per sé la ragazza. Mentre Fernando tenterà di fare tutto il possibile per rendere completamente invalida Maria, Francisca Montenegro lotterà contro il piano di sommergere interamente Puente Viejo; Severo e Carmelo capiranno che a spingere Garcia Morales a distruggere la cittadina sono dei motivi strettamente personali e decideranno di fondare un comitato per contrastarlo come si deve.

Spoiler Il Segreto, nuova settimana: Elsa e Isaac abbandonano Puente e Viejo, Lola e Prudencio allontanano Francisca

Stando alle anticipazioni de Il Segreto dal 2 al 7 febbraio 2020, Prudencio e Lola capiranno di amarsi davvero e il ragazzo allontanerà Francisca Montenegro (in Spagna perderà tutto). Nello stesso istante, Elsa e Isaac capiranno che è giunto il momento di lasciare Puente Viejo: vogliono costruire un futuro più solido lontano da quel paesino che ha permesso loro di conoscere l’amore, ma anche la vera sofferenza.