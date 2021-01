Il Segreto anticipazioni dal 17 al 22 gennaio: un attentato, chi muore

Durante le puntate che andranno in onda prossima settimana in Italia, avviene un attacco e tutti temono che Alicia abbia perso la vita; intanto continuano le discussione a La Casona e tra Emilia e Donna Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto annunciano un attentato a La Puebla e tutti temono che Alicia sia morta! Nel corso delle puntate italiane in onda da domenica 17 a venerdì 22 gennaio 2021 avvengono altri colpi di scena. Continuano le discussioni tra Donna Francisca ed Emilia sul futuro di Raimundo. La Montenegro non ha alcuna intenzione di sottoporre il marito ad altri trattamenti, in quanto è certa che per lui sia solo una tortura inutile. Invece, la Ulloa vorrebbe che il padre ricevesse un trattamento medico che potrebbero risvegliarlo. Donna Francisca, però, si oppone con tutte le sue forze. La situazione tra le due diventa sempre più tesa. Avviene un’accesa discussione anch nella Casona tra Don Ignacio e Manuela. I due si confrontano su Donna Begona, in quanto la governante è convinta che quest’ultima sia ancora pericolosa e che non sia guarita del tutto.

La signora Solozabal intuisce il pensiero di Manuela e decide di affrontarla. Begona accusa duramente la governante, convinta che la spii in continuazione. Non solo, si dichiara certa del fatto che Manuela voglia impossessarsi del suo posto nella famiglia Solozabal, in quanto segretamente innamorata di Ignacio. Tomas e Alicia si dividono in modo brusco, dopo la discussione avuto su Julio Barreiros. Ora il De Los Visos è convinto di doversi schierare con i suoi ‘pari’ e, dunque, accetta l’invito di Don Filiberto di unirsi agli Arcangeli, che stanno organizzando un attacco. Ed ecco che Alicia prende parte a un comizio a La Pueble, dove avviene un attentato. Tutti temono che la giovane Urrutia possa essere rimasta coinvolta nell’attacco. Infatti, il suo collega Julio è morto. Encarnacion ora teme il peggio.

Intanto, Tomas scopre che Maqueda sta prendendo accordi alle sue spalle con la persona che intende acquistare la miniera. Così, decide di chiedergli spiegazioni, accusandolo anche di tradimento. Inigo nega le accuse e decide comunque di presentarsi all’incontro. Il giorno dopo, il capomastro risulta scomparso. Viene poi trovato in un fosso, in brutte condizioni, dopo essere stato pestato. Ancora vivo, viene trasportato in ospedale. Maqueda viene dimesso dall’ospedale e si ritrova subito di fronte a Tomas, il quale ora vuole conoscere tutti i dettagli sull’aggressione che ha subito.

Pablo è certo di avere una pista per trovare sua madre e parte di nascosto per Bilbao. La notizia non fa per nulla piacere a Don Ignacio, il quale teme che possa accadere qualcosa al giovane. Dopo ciò, il Solozabal scopre che Urrutia è stato trasferito a Puente Viejo.

Hipolito, Dolores e Tiburcio sono partiti per Siviglia, lasciando Onesimo a gestire l’emporio. L’uomo soffre di solitudine e tenta, per tale motivo, di trattenere tutti i clienti che entrano, dando loro il tormeno. Inoltre, Onesimo sembra avere una nuova idea per un’attività, sebbene scelga di non rivelarne i dettagli, e decide di scrivere le sue memorie.