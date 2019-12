Il Segreto anticipazioni dal 15 al 21 dicembre: il crudele piano di Fernando

Anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Fernando inganna Maria

Nelle puntate de Il Segreto, in onda prossima settimana, Esperanza e Beltran partono per Avila, dove prenderanno parte alle lezioni del collegio. Raimundo, però, non fa in tempo a salutarli. Intanto, Donna Francisca è sempre più arrabbiata con Maria, la quale ha scelto di trasferirsi con Fernando a La Habana. la giovane Castaneda spera che il medico di Berlino, chiamato dal figlio di Olmo, possa darle delle speranze. Maria non sa, però, che il Mesia sta tramando qualcosa. Raimundo è ormai certo che dietro la nuova guerra nata tra Francisca, Severo e Carmelo ci sia proprio lo zampino di Fernando. L’Ulloa non ha torto ad avere dei sospetti sul Mesia, visto che quest’ultimo sta addirittura tramando dietro le spalle di Maria. Il figlio di Olmo riesce a convincere il luminare, dietro una cospicua somma di denaro (il medico ha bisogno di soldi per fidanzare il suo ospedale in difficoltà), a dare delle false notizie alla Castaneda. Il medico, infatti, rivela a Maria che non potrà più tornare a camminare. Queste sue parole portano la Castaneda a cadere in una profonda crisi.

Il Segreto anticipazioni: Raimundo indaga, Carmelo preoccupato

Attraverso un’imprudenza di Don Berengario, Donna Francisca scopre che la sua figlioccia è stata visitata da un medico, dettaglio che le è stato nascosto anche da Raimundo. Quest’ultimo, nel frattempo, vuole capire cos’è davvero accaduto durante il misterioso attentato in cui Mauricio è stato ferito. Sebbene sia consapevole che il colpo di pistola sia partito da Carmelo, il capomastro continua a dichiarare di non avere idea su chi sia il colpevole. Questo non convince naturalmente l’Ulloa. Il sindaco teme la prossima mossa di Francisca, tanto che chiede a Meliton di controllare Severo e Irene. Maria, intanto, si fida solo di Fernando e mette in dubbio il suo rapporto con la madrina e il nonno.

Anticipazione Il Segreto: il piano di Antolina, Consuelo non le crede

Antolina appare sempre più folle: dopo aver approfittato della sofferenza di Elsa, per raccontarle della morte di Adela, prepara delle bottiglie per incendiare la casa di Isaac. L’ex ancella vuole in tutti i modi mettere in pericolo la salute della Laguna. Di fronte alle numerose crisi respiratorie di Elsa, il dottor Zabaleta consiglia a quest’ultima riposo assoluto. Nessuno riesce più a fidarsi di Antolina, tanto che le viene impedito di avvicinarsi all’abitazione di Isaac. La perfida biondina continua, però, a fingere di essere cambiata. Consuelo continua a osservare ogni mossa della Ramos, sicura che prima o poi mostrerà chi è davvero