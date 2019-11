Anticipazioni Il Segreto dall’1 al 6 dicembre: Carmelo spara a Mauricio

Il Segreto anticipazioni: Carmelo spara Mauricio, Raimundo capisce tutto

Le anticipazioni de Il Segreto sulla prossima settimana vedono Raimundo assicurare a Severo che Donna Francisca non ha nulla a che fare con l’incidente di Adela e Irene, durante il quale la prima è morta. Carmelo, però, non crede alle parole dell’Ulloa e chiede così a un perito di fare delle verifiche sull’automobile su cui viaggiavano le due donne. In questo questo modo, il sindaco vuole far capire se l’auto è stata manomessa oppure no. Carmelo scopre che l’automobile è stata sabotata e si scaglia su Francisca e Raimundo quando li incontra durante una passeggiata. Il sindaco ha intenzione di vendicarsi con la Montenegro e spara dei colpi di fucile contro la sua carrozza. Mauricio fa, però, scudo con il suo corpo e viene colpito in pieno. A questo punto, Raimundo chiede a Irene aiuto per bloccare la guerra tra Francisca, Severo e Carmelo. I due si mettono d’accordo e iniziano a pensare che dietro tutto ci sia lo zampino di Fernando. L’Ulloa è quasi certo del fatto che il Mesia abbia causato tutto questo male, visto che è riuscito a convincere anche Maria ad andare a vivere insieme.

Anticipazioni Il Segreto: Maria va a vivere con Fernando e riceve una cattiva notizia

Intanto, Fernando e Maria decidono di trasferirsi a La Habana. Non appena la Montenegro viene a conoscenza della situazione non riesce a trattenere la rabbia. Il Mesia convince poi la Castaneda a mandare Esperanza e Beltran in un collegio ad Avila, così potranno essere al sicuro. Donna Francisca si sente sempre più offesa dalle ultime decisioni prese da Maria. Quest’ultima riceve, poi, una buona notizia: è arrivato in paese un medico di Berlino per visitarla. Corrotto da Fernando, il dottore le confessa che non potrà tornare più a camminare. Chiaramente, la Castaneda non prende bene la notizia. Lola cerca di nascondere il legame con Francisca e, pertanto, si ritrova costretta a mentire con Prudencio. Quest’ultimo, però, è sempre più sospettoso, in particolar modo perché lei tenta di mantenere le distanze.

Anticipazione Il Segreto: Elsa torna a casa dopo l’operazione, Antolina ha un nuovo piano

Dopo l’operazione Elsa si risveglia e la prognosi resta riservata. Il medico effettua le analisi e poi annuncia che la Laguna è fuori pericolo. Tutti si preparano al suo ritorno a Puente Viejo e Antolina non appare per nulla felice, anzi. Quando rientra in paese, Elsa riceve la tragica notizia sulla morte di Adela da Antolina e Isaac si infuria. L’ex ancella, nel frattempo, prepara diverse bottiglie per incendiare la casa del Guerrero.