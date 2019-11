Anticipazione Il Segreto: Donna Francisca rompe i rapporti con Maria

Il Segreto anticipazioni: Maria prende una decisione molto importante, Donna Francisca furiosa

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto vedremo Donna Francisca chiudere i rapporto con Maria. Ciò accade quando la giovane Castaneda decide di lasciare la Casona e di andare a vivere con Fernando. In un momento di forte tensione tra la Montenegro e Severo, il Mesia riesce a convincere Maria a trasferirsi insieme a La Havana. Stiamo parlando della tenuta acquistata precedentemente da Maria e Roberto e, in seguito, dallo stesso Fernando e Maria Elena. Il figlio di Olmo si dice convinto del fatto che la Casona non è più un luogo sicuro dove continuare a vivere. Non solo, il Mesia le promette che nella nuova casa potranno incontrare un luminare, che li aiuterà a trovare la soluzione giusta per farla tornare a camminare. Ebbene Maria accetta la proposta di Fernando, fidandosi di lui. Ma, allo stesso tempo, la Castaneda sa già con certezza che Donna Francisca non prenderà bene la notizia. Pertanto, lascia la Casona senza neppure salutarla. Da qui si causa una rottura tra le due.

Anticipazioni Il Segreto: Maria lascia la Casona senza salutare Donna Francisca

Convinta che questa sia la soluzione migliore per tornare a camminare, Maria si trasferisce nella tenuta di Fernando. Vi anticipiamo che qui la vita per la Castaneda non è per nulla facile. Ad aiutarla nella riabilitazione è Dori Vilches, l’infermiera scelta da Fernando. Le cure della donna, però, causano non pochi dolori a Maria. Più volte, la povera Castaneda si ritrova a provare dolori molto forti. Ma non solo, con il passare del tempo non nota neppure dei miglioramenti. Nel frattempo, Donna Francisca vuole convincere la ragazza a tornare a casa e appare molto furiosa per quanto sta accadendo. Raimundo si reca, pertanto, a La Havana, ma qui viene trattato in malo modo dalla nipote.

Anticipazione Il Segreto: Raimundo cerca di aiutare Maria, Donna Francisca chiude i rapporti

Maria ha intenzione di continuare gli esercizi effettuati da Dori Vilches, sebbene siano molto forti. Raimundo le chiede di trovare un’altra soluzione, ma la Castaneda appare irremovibile. Intanto, appare molto nervosa nei confronti del nonno e questo provoca dispiacere in Donna Francisca. Quest’ultima dichiara, a questo punto, di non voler perdonare l’ostilità di Maria. La Montenegro ritiene che la giovane sia una persona ingrata e così si rompono i rapporti. Vi anticipiamo che la dark lady di Puente Viejo non si ferma e lotta per salvare Maria, in quanto Fernando ha in realtà un piano ben studiato!