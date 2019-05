Il Segreto anticipazioni dal 13 al 18 maggio 2019: Antolina avvelena Elsa

Antolina uccide Elsa? Anticipazioni settimanali Il Segreto: puntate dal 13 al 18 maggio

Le anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 18 maggio 2019 ci fanno sapere che Elsa continuerà a portare avanti il suo piano: sbarazzarsi quanto prima di Antolina, la sua acerrima nemica, senza però far credere agli abitanti di Puente Viejo – e soprattutto a Isaac – che è stata lei la sua aguzzina. Antolina tratterà come una schiava Elsa e avvelenerà il suo latte; durante un loro litigio, Elsa sverrà e questo preoccuperà parecchio Isaac. Scoprirà presto quello che Antolina sta facendo nei confronti della sua vera amata? Inoltre Antolina troverà la chiave del prezioso portagioie di Elsa e vorrebbe scoprire quanto prima cosa nasconde.

Anticipazioni future Il Segreto: che fine hanno fatto davvero Alfonso ed Emilia? Fernando dà una foto a Maria

Fernando Mesia scoprirà che la cassaforte di Francisca Montenegro ha un doppiofondo: potrebbe sapere altre verità occulte sulla matrona; Fernando si impegnerà anche per pagare il riscatto per salvare Emilia e Alfonso… Moriranno inaspettatamente? Il riccone darà a Maria una foto dei suoi genitori per farle capire che stanno bene, ma la ragazza non sarà serena. Vuole abbracciarli quanto prima! In Spagna Fernando è protagonista di una strana vicenda: sarà sul punto di sposarsi con una ragazza misteriosa.

Francisca è viva o morta? Il Segreto anticipazioni questa settimana: Raimundo parla di una persona misteriosa

Stando alle anticipazioni settimanali de Il Segreto, ci sarà un nuovo dialogo misterioso tra Raimundo e Mauricio: parleranno di una certa “lei”… si riferiranno forse a Francisca Montenegro? Quest’ultima potrebbe nascondersi per ritornare a Puente Viejo solo quando sarà il momento più propizio. Julieta, intanto, scoprirà che l’annullamento del suo matrimonio con Prudencio è in corso. Sogna di essere felice con Saul, ma fino a quando dovrà ancora aspettare?