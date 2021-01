Il Segreto anticipazioni dal 10 al 15 gennaio: tensione a Puente Viejo

Il Segreto torna in onda domenica 10 gennaio 2021 dopo la pausa natalizia. Da ormai qualche settimana, la soap spagnola non viene trasmessa nel pomeriggio di Canale 5. Ha lasciato spazio a film dedicati alla festa di Natale. Ora il pubblico di Canale 5 potrà continuare a seguire la dodicesima e ultima stagione! L’appuntamento è per domenica alle ore 14.16, con una puntata che dura fino alle 15.16. Cosa accade a Puente Viejo dal 10 al 15 gennaio 2021?

Le anticipazioni segnalano che Don Filiberto riceve la visita del portavoce dell’organizzazione segreta che l’aveva rapito, il quale insiste con la proposta. Intanto, Alicia fa ufficialmente il suo debutto in politica, svolgendo il suo primo comizio. Puente Viejo accoglie abbastanza bene le sue parole, ma non tutti sembrano essere d’accordo. Per la giovane Urrutia arrivano, infatti, le prime minacce. Messo sotto pressione, il prete accetta di entrare a far parte della società degli Arcangeli, dove si fa anche battezzare. A questo punto, deve eseguire la sua prima missione: attirare una persona importante verso l’organizzazione. Alicia subisce, invece, una tentata aggressione dopo il comizio e, fortunatamente, interviene in tempo Matias, che salva sia lei che Encarnacion. Le due rimangono sconvolte.

Tomas, dopo aver ricevuto la notizia su quanto accaduto, corre da Alicia. Quest’ultima, però, sospetta che il De Los Visos, anche se indirettamente, possa essere uno dei mandanti dell’aggressione. Tra i sospettati c’è Mauricio, il quale viene poi attaccato da Huertas. Il sindaco riesce poi a chiarire la situazione con la Urrutia, che finalmente comprende che l’uomo non ha delle cattive intenzioni. A recarle preoccupazioni è Tomas, che non vuole neppure parlare al telefono. Tra i due è impossibile non notare la tensione. La persona che Don Filiberto deve convincere è proprio Tomas. Come gli viene richiesto, tenta di avvicinarlo agli Arcangeli e di allontanarlo da Alicia.

Emilia, da poco tornata a Puente Viejo, è abbastanza preoccupata per le condizioni di salute di Raimundo, come il resto della famiglia. La Ulloa nota sin da subito una certa ostilità tra Donna Francisca e la Marchesa. Pertanto, chiede spiegazioni alla prima, ma non riceve le risposte che cerca. Emilia viene nuovamente contattata da Isabel, che si presenta in modo amichevole. La Montenegro la mette in guardia, facendole sapere che non è un bene fidarsi della Marchesa. Questo genera uno scontro tra Francisca ed Emilia, proprio come ha pianificato Isabel.

Tomas e Maqueda cercano di mettere in atto alcune novità per la sicurezza della miniera. Inigo, però, non può non essere preoccupato per le telefonate e le tangenti che sta ricevendo. Infatti, il capomastro non sa ancora chi ci sia dietro. Maqueda confessa a Tomas quanto sta accadendo e, vedendolo sospettoso, sceglie di incontrare questi probabili acquirenti da solo. Non sa, però, che il De Los Visos sta ascoltando la sua conversazione.

Nella Casona, Adolfo e Rosa tornano dal loro viaggio di nozze in anticipo. Quando la Solozabal vede che sua sorella Marta è ancora a Puente Viejo perde le staffe. Tiburcio inizia ad avere qualche speranza quando Onesimo riesce a trovare delle prove che confermerebbero la sua innocenza. Dolores dimostra di essere più arrabbiata con Estefania che con lui.