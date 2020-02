Il Segreto anticipazioni dal 1° al 6 marzo 2020: scoppia la bomba di Fernando

Nuova settimana Il Segreto, anticipazioni dal 1° al 6 marzo: regolamento di conti fra Fernando e Maria, chi farà esplodere la bomba?

Cosa ci rivelano le anticipazioni de Il Segreto dal 1° al 6 marzo 2020? La bomba progettata da Fernando Mesia scoppierà. Il momento era stato semplicemente rimandato: il malvagio personaggio di Puente Viejo, quando si troverà con le spalle al muro, deciderà di far piazza pulita facendo esplodere l’ordigno. Ma non sarà lui a causare l’esplosione, bensì Maria Castaneda, che riuscirà a salvare la vita non solo di suo nonno Raimundo, ma anche di tutti i suoi compaesani. Non sarà facile, per lei, sfuggire alle grinfie del Mesia, che ha deciso di rinchiuderla in un convento per non avere più nessun tipo di contatto con i suoi famigliari.

Il Segreto anticipazioni della settimana: l’ultima azione folle di Fernando

Tutto comincerà dalle scoperte fatte da Severo e Carmelo: capiranno che gli ultimi crimini commessi a Puente Viejo sono tutti riconducibili a Fernado Mesia; per questa ragione si alleeranno con Francisca Montenegro per farlo fuori. Il Mesia, però, che non si lascia mettere in trappola con facilità, sequestrerà Irene e Raimundo, intenzionato realmente a far fuori entrambi qualora Carmelo e Severo avessero cercato di catturarlo. Per fortuna Francisca Montenegro riuscirà a salvarli… è stata meno fortuna in Spagna, però, dove la vita di Raimundo si sta consumando lentamente in prigione.

Fernando è morto? Maria senza pietà

Maria Castaneda, capendo che non ci sarà più modo di salvare Fernando da sé stesso, farà esplodere la bomba: il convento crollerà su Fernando Mesia. Il riccone è morto davvero o ritornerà a Puente Viejo? Le anticipazioni settimanali de Il Segreto non finiscono qui: la Montenegro contatterà l’usuraio Pablo Armero per mettere in difficoltà Prudencio e Lola e, nello stesso momento, Don Berengario cercherà di avere maggiori informazioni sulla misteriosa madre di Esther.