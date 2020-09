Il Segreto, Adolfo: l’attore Adrián Pedraja trova l’amore con un volto noto

Adrián Pedraja, interprete di Adolfo De Los Visos ne Il Segreto, ha trovato l’amore con un volto molto noto in Spagna. Scendendo nel dettaglio, l’attore ha fatto sapere ai fan di essere fidanzato con Sheila Casas. La sorella dell’attore Mario Casas ha condiviso sui social una foto che la ritrae proprio con Adrián. Quest’ultimo ha interpretato Adolfo nella 12esima e ultima stagione della soap opera spagnola e ora entra a far parte della famiglia Casas. La notizia di questa nuova coppia sta facendo il giro del web in queste ultime ore in Spagna. Sheila non è un’attrice, ma ha tentato di entrare nel mondo dello spettacolo con El Continental. Attualmente è un avvocato e lavora come rappresentato del fratello Mario Casas. In Spagna, Sheila è un volto abbastanza conosciuto. La loro storia d’amore sta già facendo impazzire i fan!

Il Segreto, Adolfo: l’attore Adrián Pedraja ha trovato l’amore con Sheila Casas, sorella dei tre noti interpreti

Con più di 400mila follower, Sheila Casas su Instagram riesce sempre a stupire tutti. La sorella degli attori Mario, Christian e Óscar dimostra di essere felice. Impossibile nascondere per lei la felicità che sta vivendo al fianco di Adrián Pedraja, che le ha rubato il cuore. Entrambi non hanno esitato a mostrare ai loro fan l’affetto che li unisce. I due hanno trascorso insieme gli ultimi giorni d’estate, sulla spiaggia di Tarifa. Pubblicando video e foto, i due hanno reso ufficiale la loro relazione romantica. Da ormai diversi mesi, Pedraja ha concluso la sua esperienza sul set de Il Segreto. La nota soap spagnola ha scelto di chiudere proprio con la dodicesima stagione, che l’ha visto grande protagonista. In Italia, il pubblico sta ancora assistendo ai colpi di scena che riguardano lui e le due sorelle Solozabal, Rosa e Marta.

Anticipazioni Il Segreto, Adolfo tra Rosa e Marta: per lui arriva il lieto fine

I telespettatori italiani stanno assistendo al fidanzamento di Adolfo e Rosa. I due sono pronti a convolare a nozze. Ma ormai il pubblico ha ben capito che il cuore del De Los Visos appartiene a un’altra donna, Marta. Si sono innamorati inaspettatamente, ma non possono vivere il loro amore. La più grande delle sorelle Solozabal non ha intenzione di rovinare i progetti di Rosa, che appare profondamente innamorata del figlio della Marchesa. Le anticipazioni annunciano che fortunatamente per Adolfo e Marta c’è il lieto fine! Prima di assistere a questo grande colpo di scena, bisognerà attendere ancora qualche tempo. Intanto, i telespettatori italiani vedranno Adolfo convolare a nozze con Rosa!