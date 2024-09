Il ritorno in tv di Gerardina Trovato: dalla malattia e la rinascita

Da quando era stato annunciata, l’intervista a Verissimo di Gerardina Trovato è stata una delle più attese della nuova edizione del talk. Silvia Toffanin ha aperto le porte del suo salotto alla cantautrice siciliana, scomparsa dalle scene da tanti anni. Questa è la prima volta che Gerardina torna in televisione dopo anni di silenzio.

Il video in cui la Trovato chiedeva di non venir dimenticata ha scatenato una valanga di affetto che lei stessa non si aspettava. La prima cosa che fa appena entra in studio a Verissimo, è commuoversi. Tanti giovani e giovanissimi l’hanno sostenuta e le hanno permesso di tornare a fare quello che ama: musica.

Silvia Toffanin ripercorre tutte le tappe della carriera di Gerardina Trovato, i suoi Sanremo e i grandi successi che l’hanno consacrata come una delle voci più uniche del panorama cantautoriale italiano. Finalmente ora Gerardina sta bene, sorride e si commuove ma soprattutto, si racconta. La sua è una storia fatta di alti e bassi, di grandi dolori ma anche di una importante rinascita.

Gerardina Trovato: la sensibilità e il dolore di un’artista

Il successo avuto tra il 1993 e il 1994 ha cambiato la vita di Gerardina Trovato e poco dopo essere salita sulla cresta dell’onda, l’ansia ha bussato alla sua porta. La Trovato racconta di come essere un’artista è difficile, perché gli artisti nascono ”iper”: ipersensibili, ipervulnerabili e ipersuggestionabili. E proprio questa sua sensibilità l’ha condotta tra le mani di un medico che le avrebbe rovinato la vita per molto tempo. Recatasi da uno specialista per discutere di questa ansia, Gerardina Trovato è stata imbottita di farmaci per patologie psichiatriche di cui lei non soffriva. Secondo il suo medico, essendo una cantante faceva certamente uso di sostanze stupefacenti e conduceva una vita di eccessi, per questo doveva fare una cura farmacologica. Così, la Trovato è finita intontita al punto di cadere dal letto e rischiare la paralisi.

Non era più lucida e non riusciva ad alzarsi dal letto. Per 8 mesi, nel 1997, a Gerardina venivano continuamente dati psicofarmaci, finché finita in ospedale per un problema al fegato, qualcuno si è accorto di quello che le era successo. Un medico si accorse subito che c’era qualcosa che non andava in lei e subito chiese chiarimenti al professionista che l’aveva in cura. Quest’ultimo ammise i suoi errori, per questo Gerardina non ha denunciato, e da allora è rinata. Fece Sanremo nel 2000 ed è sempre stata bene, se non per una breve parentesi nel 2008 in cui racconta di aver avuto una ricaduta. Quello che però fa ancora fatica a raccontare è il rapporto con i genitori.

Gerardina Trovato: il rapporto con la mamma e la verità su Barbara D’Urso

Una nota dolente per la cantautrice è il rapporto con i genitori, soprattutto con la mamma. Secondo Gerardina, sua mamma aveva vissuto per anni all’ombra prima del marito, uno stimato medico, e poi della figlia, cantante di successo. Questo ha portato a incomprensioni che non si sono mai risolte, tanto che la Trovato ammette di non esserci stata per la madre quando è morta. Si torna quindi a parlare di quando Gerardina fu ospite di Barbara D’Urso. Il nome della conduttrice viene fatto, rompendone il tabù e una volta per tutte si chiarisce come andarono le cose. Gerardina ribadisce che Barbara non le lasciò dire quello che voleva sul rapporto con la mamma e che per colpa di quell’intervista, il suo rapporto con lei si spezzò per sempre. Chissà se la D’Urso replicherà di nuovo alle accuse della cantante, come aveva già fatto in precedenza.

In conclusione della sua intensa intervista, Gerardina Trovato ci ha tenuto a ringraziare gli artisti che più le sono stati vicini nei suoi momenti difficili. Primo tra tutti Nek, poi Renato Zero con cui non vede l’ora di cantare la canzone che hanno scritto insieme e che le ha sempre tenuto la mano. Una menzione speciale va inoltre a Eros Ramazzotti, la cui canzone ”Il Cammino”, dice Gerardina, l’ha tenuta in vita nel momento più duro della sua vita, quando viveva alla Caritas. Ora che sta bene ed è tornata a fare musica e a sorridere in televisione, facciamo i migliori auguri a Gerardina Trovato per il suo grande ritorno!