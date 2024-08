Gerardina Trovato tuona, Barbara d’Urso risponde: replica perfetta

Alt, Barbara d’Urso ha qualcosa da dire a Gerardina Trovato dopo che quest’ultima l’ha attaccata apertamente, affermando che la sua ospitata televisiva a Live – Non è la d’Urso nella primavera 2020 fu una “michi*ta” in quanto non avrebbe avuto l’opportunità di dire ciò che voleva esprimere. E pensare che proprio nel corso di quell’intervento nel talk show, la cantante ringraziò la conduttrice. A distanza di 4 anni invece la musicista ha tuonato contro ‘Barbarella’ che, toccata dalla questione, ha replicato attraverso una storia Instagram. Un fatto curioso visto che l’ex ‘Lady Cologno’ quasi mai risponde via social a polemiche che la riguardano. In questo caso, invece, ha fatto uno strappo alla regola.

Primavera del 2020, Live – Non è la d’Urso: nel talk viene dato spazio a Gerardina Trovato e ad un servizio relativo agli “esclusi di Sanremo”. “Mi hai regalato una giornata Barbara! Volevo dire mamma tu sei nata odiando, io sono nata amando. Tu potevi aiutarmi a essere all’Ariston di Sanremo quest’anno. Barbara mi ha aiutato e mi ha portato lì. Anche se non ce l’ha fatta, lei è nata come me, amando!”. disse la cantante durante l’ospitata. Tutto bene quel che finisce bene? Manco per idea perché in una intervista rilasciata a Mowmag di recente la Trovato ha usato parole dure nei confronti della conduttrice campana, menzionando la sopracitata ospitata a Live – Non è la d’Urso:

“Quello è stato un momento che vorrei cancellare, perché a quella trasmissione ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro e Barbara non mi ha fatto dire una parola. Ha cominciato dicendo tutto lei e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa… Tutte min*iate su minc*iate. È stata tutta una gran minchi*ta esserci andata. Avevo bisogno di dire molto altro, cose che mi venivano dal cuore. E invece mi è stato impedito”.

Un attacco frontale e netto che, a quanto pare, è andato di traverso a ‘Barbarella’ la quale, a distanza di qualche ora dall’intervista apparsa su MowMag e poi ripresa da molti altri portali, ha risposto con una storia divulgata via social.

Barbara d’Urso risponde a Gerardina Trovato con una storia Instagram

In particolare la d’Urso ha ripubblicato un video postato da Michele Sabia in cui viene mostrato uno spezzone di un servizio del suo programma, quello in cui veniva raccontato che un benefattore aveva regalato una dimora all’artista catanese.

Quest’ultima, nel servizio, descriveva la faccenda come “un sogno”. La d’Urso ha anche ripostato le parole di Sabia, evidentemente perché ne condivide il contenuto: “Sono molto felice che intorno a Gerardina si sia creata una rete di solidarietà. In passato solo Barbara d’Urso ha provato a darle visibilità e ad aiutarla, come spesso ha fatto. Ora mi auguro che davvero le luci dei riflettori non si spengano”.

Riassumendo, la conduttrice ha rigettato in modo piuttosto diretto la versione di Gerardina e ha rivendicato la sua posizione, lasciando intendere che crede di aver fatto del bene alla cantante e che il servizio di Live – Non è la d’Urso, quello definito come una “minchia*a” dall’artista, sia stato generoso.