“Il Principe William e il Principe Carlo hanno litigato per Kate Middleton”

Non c’è pace nella famiglia reale inglese. Pare che i Windsor stiano attraversando un altro momento complicato. La reporter Rebecca English ha spifferato al The Mirror di litigi frequenti tra il Principe William e suo padre Carlo. Il motivo? A quanto pare il figlio della Regina Elisabetta non sopporterebbe troppo la famiglia di Kate Middleton, sua nuora.

Il personale che lavora a palazzo ha confidato di continui scontri e discussioni tra padre e figlio per via dei Middleton, che non avrebbero un rapporto profondo con Carlo. Un vero e proprio colpo di scena visto che nelle occasioni pubbliche il marito di Camilla si è sempre mostrato in sintonia con Carole e Michael, genitori di Kate.

Sembra che il Principe Carlo non abbia preso bene la notizia dell’imminente trasloco dei duchi di Cambridge. Kate e William stanno infatti per lasciare Londra e trasferirsi vicino alla township di Chapel Row, nella contea di Bucklebury, dove vivono i genitori della duchessa.

Nell’ultimo periodo Carlo si sarebbe sentito escluso dalla vita di suo figlio, che al contrario sarebbe sempre più vicino ai suoceri. L’ex marito della defunta Diana Spencer non riuscirebbe a causa dei suoi numerosi impegni ad essere presente ad ogni evento e ricorrenza famigliare.

Spesso il principe Carlo è costretto, per il suo lavoro reale, a saltare feste di compleanno, anniversari e qualsiasi altra cena organizzata all’ultimo minuto giusto per il piacere di stare insieme. Situazione diversa dai Middleton, che sarebbero molto presenti nella vita di William e Kate e dei loro tre bambini.

Questo avrebbe scatenato una sorta di gelosia nel Principe del Galles, che più volte si sarebbe scontrato con il suo primogenito. Dopo l’ennesima incomprensione Carlo e William starebbero cercando di migliorare il rapporto mentre i Middleton hanno preferito non mettere becco sulla faccenda.

In seguito all’allontanamento di Harry e Meghan Markle il Principe Carlo non vuole allontanarsi anche da William, con il quale ha sempre avuto un legame molto forte. Dal canto suo, Kate Middleton si troverebbe in una situazione assai scomoda ma pare sia determinata a ristabilire la pace tra i suoi cari.

Chi sono i genitori di Kate Middleton

Michael Francis e Carole Middleton, rispettivamente 72 e 67 anni, sono due imprenditori. Nel 1987 hanno lanciato l’azienda Party Pieces, che si occupa di tutti i gadget necessari per fare festa. Bicchieri, piatti, alzatine da torta, spillette, bandiere di tutte le forme, simboli classici inglesi quali le guardie reali appiccicati su tazzine, copriteiere a forma di carrozza reale, formine da cupcake rosse e blu e gli immancabili stamps, i francobolli celebrativi.

Un florido mercato che ha permesso ai Middleton di diventare ben presto una famiglia benestante (senza neppure una goccia di sangue blu) e riuscire a iscrivere i tre figli alle scuole più prestigiose del Regno Unito. Grazie ad una facoltosa università è avvenuto l’incontro tra il Principe William e la moglie. Oltre a Kate, Michael e Carole hanno altri due figli: Pippa e James.