Il principe Harry ha un nuovo lavoro: il nipote della Regina diventa dirigente

E mentre continua a far discutere la sua intervista con Meghan Markle negli USA, il principe Harry trova lavoro. Lo scorso anno ha deciso di allontanarsi dalla Royal Family prendendo una strada tutta sua insieme alla moglie e al figlio Archie. In attesa del loro secondo figlio, che sarà una femminuccia, i due Duchi di Sussex tentano di avere una vita normale. La loro scelta non è stata condivisa da tutti, ma pare che entrambi non abbiano alcuna intenzione di fare dei passi indietro. Ed ecco che ora Chris Ship, Royal Editor, conferma la nuova occupazione di Harry.

Scendendo nel dettaglio, secondo quanto si legge su JustJared, il fratello di William è stato nominato Chief Impact Officer presso BetterUp. In particolare, sarà il dirigente della compagnia che ha come scopo quello di promuovere le tematiche riguardanti la salute mentale. Così, Harry si ritrova a firmare un nuovo contratto dopo la Megxit. Ad annunciare l’assunzione del Duca di Sussex è stata proprio la compagnia, che annuncia di averlo scelto come dirigente responsabile delle sue iniziative. In effetti, spesso Harry si è impegnato a promuovere la salute mentale.

Ora avrà modo di occuparsi di questo tema pubblicamente, diventando volto delle varie iniziative e degli eventi di beneficenza. Il primo a riportare la notizia è stato il Wall Street Journal, a cui lo stesso Harry ha spiegato che è “determinato a essere promotore di un cambiamento nella vita altrui”. Per lui, la prevenzione può dare la possibilità di avere una maggiore crescita personale e la sicurezza di una vita migliore.

La start up della Silicon Valley offre consulenza e coaching personali. Con il suo ruolo, Harry avrà modo di aiutare l’azienda nelle decisioni sulla strategia di prodotto e altro ancora. Una grande novità per il Duca di Sussex, che sembra aver avuto già un confronto telefonico con suo padre Carlo e suo fratello William. Pare, però, che la conversazione non sia stata poi così produttiva.

Inoltre, in questi giorni è scattato l’allarme a Palazzo, tra gli assistenti. Il motivo? A breve potrebbero spuntare fuori sul piccolo schermo del Regno Unito alcune clip inedite, mai viste e ascoltate, dell’intervista che la coppia ha rilasciato a Oprah Winfrey.