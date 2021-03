Harry e Meghan intervista, accordo su altre clip inedite: allarme a Palazzo

Ci sono ancora delle clip inedite dell’intervista di Harry e Meghan Markle con Oprah Winfrey negli Stati Uniti. Ebbene questi filmati potrebbero essere trasmessi da ITV, nel Regno Unito. La notizia arriva al Sunday People, proprio mentre i reali tentano di mediare con dei colloqui di pace tra i due fratelli, Harry e William. Secondo un rapporto, pare che questi video inediti dell’intervista esplosiva dei Duchi di Sussex arriveranno sul piccolo schermo inglese. La Winfrey aveva rivelato che l’intervista era durata ben tre ore e 20 minuti. In tutto il mondo sono stati trasmessi solo 85 minuti. Una parte delle clip extra è già stata svelata su CBS This Morning. In alcune di esse è possibile vedere Meghan parlare del rapporto con suo padre.

Ma resterebbero fuori almeno 90 minuti dell’intervista, che non sono mai stati visti o ascoltati. Pare, inoltre, che questi filmati siano allarmanti per gli assistenti reali. La società ITV avrebbe pagato quasi 1,4 milioni di dollari per mandare in onda l’intervista nella TV del Regno Unito. Ora sarebbe entusiasta di trasmettere anche il resto del filmato, dopo aver registrato la presenza di più di 12 milioni di telespettatori durante la messa in onda dell’intervista. La fonte ha poi rivelato al giornale che c’è molto interesse da parte della società televisiva di mostrare l’intera intervista.

Pertanto, spera di poter fare un accordo con la società di produzione di Oprah per questi video inediti, che sa intanto “di essere seduta su una miniera d’oro”. Dunque, è possibile che questo accordo possa arrivare a una conclusione. Inoltre, questa fonte fa sapere alla rivista che le conseguenze dell’intervista non sono finite e pare che “Harry e Meghan abbiano ancora altro da dire pubblicamente”. A temere rivelazioni dannose, questa volta, sarebbero gli assistenti del palazzo reale.

Di recente, Gayle King aveva fatto sapere che la sua amica Meghan è in possesso di determinati documenti che possono provare ciò che lei ha da dire. Sono diverse le accuse che la Markle ha lanciato insieme al principe Harry. Cosa manca ancora? Dopo l’uscita delle clip inedite riguardanti il padre, ora la Royal Family potrebbe temere qualcosa di più grave.

Nonostante ciò, sembra che ITV non abbia alcuna intenzione di fermarsi.