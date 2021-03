Harry e Meghan, la chiamata con William e Carlo c’è stata: svelati i dettagli

Per Harry la chiamata con il fratello William e papà Carlo, dopo l’intervista che ha rilasciato con Meghan Markle a Oprah Winfrey, c’è stata. A rivelarlo è un’amica dei Duchi di Sussex, Gayle King. Per la prima volta, il secondogenito di Lady Diana ha avuto l’opportunità di parlare con la sua famiglia dopo il caos creato con l’esplosiva intervista. La presentatrice della CBS, secondo quanto riporta Daily Mail, annuncia che Harry ha avuto modo di sentire William e Carlo durante il fine settimana. Ma cosa può rivelare su questa tanto attesa conversazione? Ciò che Gayle fa sapere è che la chiamata non è stata produttiva! Ancora una volta, Harry avrebbe spiegato ai suoi cari che aspettava un loro intervento quando Meghan si trovava in difficoltà con la stampa.

Non solo, sempre secondo quanto dichiara la King, la Markle sarebbe in possesso di alcuni documenti che sosterrebbero tutto ciò che ha dichiarato durante l’intervista con Oprah. Queste indiscrezioni sicuramente non faranno piacere alla Royal Family. Come fa notare il Daily Mail, è improbabile che i reali abbiano voglia di parlare con i Sussex se poi rivelano i contenuti delle loro conversazioni a un amico, che a sua volta svela tutto ai media americani. Su questo punto, Gayle a CBS This Morning ci tiene a precisare che non sta cercando di dare una notizia.

Sebbene la conversazione con il fratello e il padre non sia stata produttiva, Harry pare sia contento di aver almeno avuto questo contatto. La questione, però, che starebbe turbando i Duchi di Sussex è la mancanza di sostegno da parte dei reali nei confronti di Meghan, a cui vengono rivolte storie denigratorie. Inoltre, nessuno della famiglia reale ha ancora parlato con la Markle. Ciò che volevano è che i reali intervenissero e dicessero alla stampa di interrompere quelle storie ingiuste che avevano un taglio razziale.

Nonostante tutto, pare che Harry e Meghan vogliano trovare la pace con la Royal Family. Proprio in queste ore arrivano belle notizie dal Regno Unito, con il principe Filippo che viene dimesso dall’ospedale dopo quasi un mese di ricovero. Nel frattempo, a dire la sua sulla questione di Harry e Meghan ci pensa Michelle Obama. A detta dell’ex First Lady, bisognerebbe pensare al perdono, in quanto “la famiglia è una cosa importante”.