Il Principe Filippo ricoverato: come sta, Regno Unito con il fiato sospeso

Il Principe Filippo nelle scorse ore è stato ricoverato in ospedale. Lo annuncia direttamente Buckingham Palace, che riferisce che la scelta di portare il Duca di Edimburgo in una struttura sanitaria è “una misura precauzionale”. Il marito della Regina Elisabetta sarebbe stato colto da un malore e avrebbe bisogno di riposo. “Sarà tenuto sotto osservazione” dai medici, spiega sempre il comunicato della Royal Family.

Lo stesso comunicato, però, non entra nello specifico delle cause che hanno fatto scattare il ricovero. Si ricorda che il Principe Filippo ha 99 anni. L’ultimo suo ricovero di cui si ha notizia è quello relativo al dicembre 2019. Nel frattempo i cittadini del Regno Unito, da sempre attentissimi alle vicende dei Reali, restano con il fiato sospeso.

Le fake news sul Principe Filippo

Da quando si è diffusa la pandemia, inoltre, in un paio di occasioni sono state divulgate delle fake news relative a un suo decesso. Decesso che come è più che provato non è mai avvenuto.

D’altra parte negli ultimi anni è capitato diverse volte che i tabloid britannici avanzassero simili ipotesi. In particolare ciò avviene ogni qual volta Filippo, vista anche l’età, non si mostra e non si fa sentire pubblicamente per un certo periodo. Da qui il proliferare di voci false inerenti al suo stato di salute.

Harry e Meghan, i nodi da risolvere con la Royal Family e la seconda dolce attesa

Pochi giorni fa Harry e Meghan hanno annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta. Solo qualche giorno dopo la divulgazione della lieta notizia, la coppia ha reso noto che concederà la sua prima intervista in tv. L’appuntamento è per il 7 marzo quando Harry e la Markle saranno in onda su Cbs, ospiti di Oprah Winfrey.

Fonti vicine alla Famiglia Reale sostengono che tale scelta non abbia convinto per nulla la Regina Elisabetta che sarebbe pronta a punire i due Duchi di Sussex. Anche perché i nodi da sciogliere sulla loro situazione sono diversi e già sul tavolo delle trattative.

La famiglia reale, infatti, pare sia pronta a togliere loro gli ultimi patrocini reali che ancora detengono. Sembra che la Sovrana sia intenzionata a non concedere altre deroghe al nipote e a sua moglie. Si parla anche di un ultimatum imposto dalla Regina. Ultimatum che scadrà a breve.