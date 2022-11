A due anni dall’addio di Marta a Il Paradiso delle Signore Vittorio Conti è finalmente pronto ad amare un’altra donna. Com’era prevedibile fin dall’inizio di questa stagione il proprietario del grande magazzino milanese vivrà una passione proibita con Matilde Frigerio di Sant’Erasmo, nipote acquisita della Contessa Adelaide.

Se Vittorio e Marta si sono lasciati in ottimi rapporti, con la giovane Guarnieri che è volata in America per cercare nuove esperienze lavorative, lo stesso non si può dire per Matilde e il marito, Tancredi di Sant’Erasmo. Il matrimonio tra i due è ancora ufficiale e la relazione tra Conti e la Frigerio diventa così pericolosa.

Al settimanale Di Più Tv il protagonista Alessandro Tersigni ha fornito qualche interessante anticipazione sulle nuove puntate:

“A quell’epoca (1963-1964) non c’era il divorzio e tradire era un reato. Vittorio ha sempre seguito il suo istinto e il suo cuore. In questo momento gli dice di stare con Matilde, e va in contrasto con la sua coscienza, che gli dice che è sposata, e quindi dovrebbe stare lontano da lei. Vittorio crede che la storia di Matilde e Tancredi stia finendo, da quello che le sente dire. Invece lui tornerà e cercherà di riprendersela”

L’attore de Il Paradiso delle Signore ha poi fatto notare che c’è una grande differenza tra Marta Guarnieri e Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Quest’ultima è molto più donna, per età e maturità. Matilde e Vittorio, come visto in più di un’occasione, si capiscono praticamente al volo. Non a caso episodio dopo episodio sono entrati in perfetta sintonia.

Il rapporto tra g li attori Alessandro Tersigni e Chiara Baschetti

Così come è accaduto tra Alessandro Tersigni e Chiara Baschetti. L’attrice, con un passato da modella, è subito entrata nel cuore dei telespettatori grazie al suo charme, alla sua eleganza e alla sua raffinatezza. Tersigni ha ammesso di avere un ottimo rapporto con la collega, che ha definito simpaticissima e autoironica.

Alessandro ha addirittura affermato che potrebbe andare avanti per anni a lavorare con la Baschetti e chissà che non succeda davvero…Il Paradiso delle Signore, infatti, potrebbe andare in onda per anni e anni visto che è ambientato nei primi anni Sessanta e potrebbe arrivare fino agli anni Ottanta-Novanta.

Di sicuro un’altra stagione ci sarà: la serie è molto seguita ogni pomeriggio su Rai Uno e può contare su oltre due milioni e mezzo di telespettatori. Senza dimenticare tutte le persone che preferiscono guardarlo in streaming: sulla piattaforma Raiplay Il Paradiso delle Signore è tra i prodotti Rai più seguiti.