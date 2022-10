Il Paradiso delle Signore, la Venere Elvira: “Ho rischiato di morire”

New entry a Il Paradiso delle Signore. Nella stagione televisiva 2022/2023 ha fatto il suo ingresso nel grande magazzino milanese la nuova Venere Elvira. A ricoprire il ruolo la 25enne Clara Danese, alla sua prima e importante esperienza dopo una lunga gavetta e molteplici studi di recitazione.

La nuova attrice del Paradiso delle Signore vive a Verona e canta con una band che si chiama Jenkins Memory Stone con la quale propone principalmente un repertorio soul, blues e funky. Ma Clara Danese è soprattutto una grande sportiva: ama la montagna e da tre anni pratica l’arrampicata.

Una passione che i suoi amici conoscono bene, tanto da regalarle un percorso di “canyoning”, uno sport che consiste nel discendere a piedi i torrenti che scorrono tra le gole di montagna e nei canali rocciosi. Un giorno, verso la fine del percorso, Clara ha visto un torrente meraviglioso e non ha resistito: si è buttata dentro da un’altezza di tre metri.

Come raccontato al settimanale Grand Hotel, la Danese ha sentito una botta fortissima alla schiena nell’istante in cui è entrata in acqua. A provocarlo l’impatto con l’acqua gelida, perché i suoi muscoli si erano irrigiditi. Grazie alla persone che erano con lei Clara è riuscita a tirarsi fuori da quella situazione ma le conseguenze sono state tutt’altro che piacevoli.

In ospedale ha avuto modo di valutare due opzioni: o sottoporsi ad un’operazione chirurgica oppure indossare un busto. Clara Danese ha optato per la seconda, visto che un intervento poteva rivelarsi rischioso data la sua giovane età.

La protagonista de Il Paradiso delle Signore ha confidato:

“Mi sono rotta una vertebra della schiena e sono rimasta bloccata per mesi, ingabbiata in un busto di metallo senza poter fare nulla. Persino per bere un bicchiere d’acqua avevo bisogno dell’aiuto di qualcuno. Ero disperata, ho pensato seriamente che la mia vita fosse finita lì”

Per due mesi è stata a letto, annullando tutti gli impegni lavorativi sia musicali che di recitazione e aveva il timore di non poter più tornare sul palcoscenico. Ma con forza e tenacia Clara Danese non ha mollato e ha fatto di tutto per guarire e tornare in forma. Oggi, ha specificato, non si metterebbe più in una situazione del genere.

Chi è Clara Danese

Il Paradiso delle Signore è il primo ruolo importante e televisivo per Clara Danese che, fino ad ora, ha lavoro solo ed esclusivamente a teatro. È diplomata alla scuola di teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna.