Il Paradiso delle Signore: venerdì doppia puntata ma cambia orario

Buone notizie per tutti gli appassionati de Il Paradiso delle Signore. Venerdì 22 gennaio andranno in onda due puntate della soap opera con Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi, Ilaria Rossi e Alessandro Cosentini. Una scelta Rai dovuta dopo che la serie è stata sospesa lo scorso lunedì 18 gennaio per fare spazio all’approfondimento politico inerente la crisi di Governo scatenata da Matteo Renzi.

Attenzione però: eccezionalmente per venerdì Il Paradiso delle Signore inizierà prima ovvero alle 15.30 e non alle 15.50 come di consueto. A dare l’annuncio sui social network è stata Gloria Radulescu, l’attrice che da tre anni presta il volto alla protagonista Marta Guarnieri in Conti. L’interprete italo-rumena, dopo una lunga pausa, è finalmente tornata sul set. Il suo rientro in scena è previsto per il mese di febbraio.

La notizia è stata poi confermata dalla Guida Rai. Dunque segnate la data in agenda: venerdì 22 gennaio doppio appuntamento con Il Paradiso delle Signore! Di seguito le anticipazioni di quello che vedremo nelle due puntate in onda quel giorno. Gli episodi numero 67 e 70 della quinta stagione con due grossi colpi di scena che cambiano per sempre la vita di Clelia e Luciano e quella di Gabriella e Cosimo.

Episodio 69

Gabriella confessa a Laura che lei e Salvatore si sono baciati. Adelaide mette in guardia Umberto su Arturo Bergamini, preoccupata per la troppa incoerenza dell’uomo negli affari di famiglia. Rocco confida ad Armando che il cugino non è rientrato a dormire dopo l’ennesimo scontro con il padre e il capo magazziniere va a parlare con Salvatore. Al Paradiso delle Signore nasce ufficialmente la squadra di ciclismo. Clelia rivela a Luciano di essere incinta. Beatrice viene a sapere da Vittorio che Marta non può avere figli.

Episodio 70

Luciano informa Vittorio della gravidanza di Clelia. Intanto l’imprenditore prova a rispondere alla lettera della moglie ma non riesce a trovare le parole giuste. Salvatore torna a casa e chiede a Gabriella un nuovo appuntamento. Pietro, Rocco e Armando si danno da fare per la squadra di ciclismo. Umberto scende a patti con Bergamini ma durante una cena l’uomo ha un malore improvviso e muore tra le braccia di Cosimo.