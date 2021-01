Il Paradiso delle Signore anticipazioni: il padre di Cosimo muore

Svolta inaspettata a Il Paradiso delle Signore: Arturo Bergamini, il padre di Cosimo, muore. Succede nella puntata in onda su Rai Uno venerdì 22 gennaio. Il fatto avviene a Villa Guarnieri e cambia per sempre i destini della famiglia Bergamini e di quella Guarnieri. Poche ore prima di questa inaspettata dipartita Gabriella tradisce il suo promesso sposo con il suo ex fidanzato, Salvatore Amato.

Ma facciamo un passo indietro. Arturo Bergamini continua ad indagare su Achille Ravasi. Dopo il viaggio di nozze a New York con Adelaide di Sant’Erasmo l’uomo è letteralmente scomparso nel nulla. Si teme il peggio e per questo il padre di Cosimo fa il possibile per trovare prove e indizi. La situazione preoccupa assai Adelaide, che teme il peggio per il suo futuro e quello della sua famiglia.

In seguito ad una lite con la cognata, Umberto si trova costretto a scendere a patti con Arturo Bergamini. Per suggellare questa riconciliazione la Contessa organizza una cena a Villa Guarnieri. Ma durante la serata l’uomo ha un malore improvviso e muore proprio tra le braccia del figlio Cosimo. Una scomparsa che lascia tutti sconvolti. Gabriella, dal canto suo, sceglie di restare accanto a Cosimo nonostante le insistenze di Salvatore.

I due si sono scambiati un bacio in Caffetteria e il barista invita l’ex ragazza a non convolare a nozze con l’imprenditore. Gabriella è ovviamente confusa ma date le circostanze sostiene Cosimo in un momento così complicato. Per il proprietario della Ditta Palmieri non è facile: ora deve prendere in mano tutti gli affari del padre, tra cui quello con Umberto Guarnieri.

Ancora una volta Umberto si dimostra un uomo senza scrupoli negli affari. Guarnieri approfitta della situazione di Cosimo per ribaltare le condizioni dell’accordo pattuite con Arturo poco prima della sua morte. Cosimo è con le spalle al muro e si confida con un nuovo amico: Federico Cattaneo. Quest’ultimo è indignato dal comportamento del padre biologico e lo affronta.

Il confronto tra Federico e Umberto finisce nel migliore dei modi e l’affare con Cosimo si conclude senza dissapori e rancori. Bergamini è al settimo cielo per la notizia e sceglie di non rimandare le nozze con Gabriella. Alla luce di quanto accaduto al padre i due decidono inizialmente di rinviare il matrimonio a data da destinarsi ma Bergamini cambia prontamente idea.

Una scelta che spegne le speranze di Salvatore Amato, che contava sul rinvio delle nozze tra Gabriella e Cosimo per poter riconquistare definitivamente la signorina Rossi. Quest’ultima continua ad essere confusa ma pare determinata a diventare la nuova signora Bergamini…