Il Paradiso delle Signore: Gabriella tradisce Cosimo con Salvatore

Riavvicinamento tra Gabriella e Salvatore a Il Paradiso delle Signore. La lettera del barista, nascosta da Agnese e ritrovata da Rocco, ha fatto risvegliare nei due ragazzi dei sentimenti sopiti da tempo. Gabriella, almeno all’inizio, è decisa a lasciar perdere il passato e a concentrarsi sul presente e sul futuro con Cosimo Bergamini ma nulla va come previsto. Il ritorno di Agnese e Giuseppe riavvicina ancora di più Salvatore e Gabriella. In che modo? Semplice, il giovane Amato continua ad avere discussioni e incomprensioni con il padre e l’unica persona in grado di capirlo sembra proprio Gabriella, vicina di casa della famiglia siciliana.

Nelle puntate di gennaio de Il Paradiso delle Signore Salvatore è convinto che le cose con Gabriella sarebbero andate diversamente se lei avesse letto in tempo la lettera che Agnese ha nascosto. Gabriella sembra determinata a lasciarsi il passato alle spalle ma Salvatore è contrario e vuole dare un’altra chance al loro rapporto. Questo spinge Gabriella a ripensare alla storia con Amato, a quanto tempo l’abbia desiderato invano e a come sia stato intenso il loro primo bacio. La giovane comincia così a dire le sue prime bugie a Cosimo e a pensare sempre meno ai preparativi per il matrimonio, previsto per il 14 febbraio 1962.

Inizialmente, dunque, Gabriella cerca di convincere Salvatore a guardare avanti ma anche lei è turbata da questo riavvicinamento. La svolta arriva quando Agnese torna a Milano dopo le vacanze di Natale a Partanna. La sarta è provata dai soprusi del marito Giuseppe e riceve il sostegno di Gabriella e Salvatore. Una sera Salvo ha un’accesa discussione con il padre: Gabriella, sentendo chiasso, corre a casa Amato e trascina l’ex fidanzato in caffetteria. Qui avviene il tradimento ai danni di Cosimo: Gabriella e Salvatore si baciano.

Dopo quello slancio di passione la stilista e il barista tornano alla quotidianità non senza qualche difficoltà. Gabriella fa il possibile per evitare Cosimo mentre Salvatore non racconta a Marcello del bacio con la sua ex fidanzata. L’unica a conoscere tutta la verità è Laura: è Gabriella a raccontare alla sua coinquilina cosa è davvero successo con Salvatore. La creativa non si accorge però dei sentimenti che Laura prova nei confronti del suo socio.

Salvatore, su consiglio di Armando, invita Gabriella a rivedersi mentre la Rossi decide di compiere una scelta definitiva sul suo futuro sentimentale. Ci sarà il matrimonio con Cosimo? Rispetto alle altre nozze del Paradiso delle Signore non sono circolate fino ad oggi immagini del lieto evento. Nessuna foto rubata o storia Instagram che lascia intuire un grande evento. Segno più che probabile che questo matrimonio non s’ha da fare…