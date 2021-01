Il Paradiso delle Signore: anticipazioni dall’11 al 15 gennaio 2020

Archiviata la breve pausa post natalizia Il Paradiso delle Signore ha ripreso la sua abituale programmazione. Nelle puntate di gennaio le trame si arricchiscono di nuovi colpi di scena e svolte inaspettate. Protagonisti di questa settimana sono Salvatore e Gabriella ma anche Agnese e Armando e Vittorio e Beatrice. Torna a galla, poi, la questione Achille Ravasi, scomparso misteriosamente dopo il viaggio di nozze a New York con la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Scopri di più su Gossipetv!

Lunedì 11 gennaio

Primo giorno di Beatrice come assistente di Luciano e, subito dopo, come studentessa alle scuole serali di ragioneria. La donna vuole studiare per rendersi indipendente. Il doppio gioco di Umberto è subito scoperto da Bergamini mentre Adelaide riceve una confidenza che la preoccupa ancora di più. Gabriella, invece, sembra sempre più determinata a lasciarsi il passato alle spalle, anche se Salvo non vuole rinunciare a lei per nulla al mondo. Il barista è convinto che la sua lettera avrebbe cambiato la situazione.

Martedì 12 gennaio

Dopo aver ritrovato la lettera Gabriella ripensa alla storia con Salvatore e dice la sua prima bugia a Cosimo. Arturo Bergamini, in rotta con Umberto, inizia a indagare sulle sorti di Ravasi e riceve da Ludovica un’informazione che può tornargli utile, mentre Adelaide è preoccupata per le scelte del cognato. Armando, Pietro e Rocco sono sempre più entusiasti di formare una squadra ciclistica del Paradiso delle Signore. A casa Conti arriva una telefonata della madre superiora del collegio di Serena che mette la famiglia in agitazione.

Mercoledì 13 gennaio

Gabriella è al lavoro per disegnare la maglia della squadra di ciclismo del Paradiso delle Signore. E mentre la stilista cerca di allontanare Salvatore non senza fatica, Armando confida a Luciano di essere preoccupato per il ritorno dalla Sicilia di Agnese con il marito. Clelia si sente male in magazzino, dove Irene ha trovato rifugio dopo la lite col padre. La ragazza decide di non intervenire per non farsi scoprire. Vittorio deve partire per un breve viaggio di lavoro e la cognata Beatrice gli fa trovare la valigia pronta.

Giovedì 14 gennaio

Gabriella cerca di convincere Salvatore ad andare avanti ma anche lei è turbata dalla situazione. Luciano è preoccupato per le condizioni di salute di Clelia. Irene deve lasciare il magazzino e Rocco le promette che troverà una sistemazione al più presto. Marcello invita Salvatore a chiudere con il passato. Quest’ultimo si confida con Laura e non si accorge che la ragazza prova qualcosa per lui. A Milano tornano Agnese e Giuseppe: Armando capisce subito che nulla sarà più come prima.

Venerdì 15 gennaio

Giuseppe spadroneggia sulla vita di Agnese mentre Salvatore chiede alla madre un chiarimento sulla lettera ritrovata. Il padre di Bergamini ricatta Umberto riguardo alla questione Ravasi. Adelaide, sempre più preoccupata, supplica il cognato di non mettersi contro il padre di Cosimo. Quest’ultimo propone a Federico di aiutarlo a rinnovare l’immagine della Ditta Palmieri. Agnese chiude definitivamente la sua relazione clandestina con Armando. Vittorio e Beatrice si confessano reciprocamente i sentimenti che hanno provato in passato l’uno per l’altro, prima che la vita li dividesse e che lei sposasse suo fratello. Vittorio è abbastanza confuso.